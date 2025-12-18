“Uno è il portiere titolare della Francia, ma l’altro…” ▷ Maignan vs Milinkovic, parla Viviano

Napoli-Milan di questa sera non è solo la prima semifinale della Supercoppa italiana di quest’anno, ma anche la sfida fra due dei portieri migliori del nostro campionato: Mike Maignan e Milinkovic Savic.

Il primo è da anni il leader indiscusso dei rossoneri, nonché il miglior successore possibile di un altro gigante del ruolo come Gigio Donnarumma.

Il secondo è al primo vero step in una grande squadra dopo i tanti anni al Torino.

Solidità e costanza contro un calcio potentissimo e l’affinità con i calci di rigore.

In diretta su Radio Radio Mattino – Sport e News, Emiliano Viviano li ha messi a confronto, evidenziando pregi e difetti di ognuno. Maignan vs Milinkovic Savic: il responso non poteva essere più chiaro…

