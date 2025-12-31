Musetti potrebbe essere uno dei grandi protagonisti del 2026: ecco la notizia che manda in visibilio i suoi fan.

Tutti si aspettano l’ennesima stagione tennistica dominata in lungo e in largo da Alcaraz e da Sinner, ma occhio alle sorprese. Occhio soprattutto a Lorenzo Musetti, che sembra essersi messo definitivamente alle spalle gli alti e bassi che hanno caratterizzato la sua carriera e che ha chiuso al settimo posto nel ranking Atp.

Il 23enne di Carrara sembra aver raggiunto ormai la maturità dal punto di vista atletico e tecnico e, senza ombra di dubbio, si candida ad essere uno dei protagonisti assoluti del 2026.

Furlan incorona Musetti: che bomba!

A scommettere su Musetti è, questa volta, Renzo Furlan che ha rilasciato le seguenti dichiarazioni a ‘Il Nord Est’: “Il 2025 di Lorenzo è stato davvero ottimo e secondo me l’anno prossimo può sicuramente diventare numero 3 al mondo perché paradossalmente gioca meglio rispetto a Sinner e Alcaraz. Ricordiamo che sulla terra si è arreso solo a Carlos e a Jack Draper. Ha grandissime qualità, poi la vittoria di uno Slam dipende da tantissime variabili”.

Investitura, dunque, ufficiale di Furlan che scommette nel grande talento di Musetti in vista della nuova stagione. E voi siete d’accordo? Credete che Musetti possa davvero arrivare tra i primi 3 tennisti al mondo o giudicate questa previsione azzardata?