Cambia il 2026 di Lorenzo Musetti: l’ultima decisione del 23enne di Carrara rimescola le carte già in vista degli Australian Open.

Ha saltato la Coppa Davis insieme a Sinner, ma Lorenzo Musetti ha chiuso il 2025 in maniera straordinaria, con la prima apparizione in assoluto alle Atp Finals e il settimo posto nel Ranking Atp con 3990 punti.

Un anno ricco di soddisfazioni e che fa sognare in vista di quello nuovo e del primo torneo del Grande Slam, ovvero gli Australian Open che avranno inizio a Melbourne il prossimo 18 gennaio. E l’ultima decisione di Musetti rimescola le carte, già in vista del torneo australiano.

Musetti, clamorosa decisione: cambia tutto nel 2026

Musetti, infatti, ha deciso nei giorni scorsi a un nuovo coach: José Perlas. L’obiettivo è quello di compiere un ulteriore step in avanti per avvicinarsi ai tennisti più forti al mondo e per ridurre il gap con Alcaraz e Sinner. Ecco quanto ammesso dal 23enne originario di Carrara: “Per raggiungere Sinner e Alcaraz, dovrò allenarmi duramente e cambiare l’approccio soprattutto dal punto di vista fisico. La scelta di Perlas? Ho avvertito la necessità di cambiare, di affidarmi a qualcosa di nuovo. Il legame con Simone Tartarini va al di là del tennis, ma aggiungere una figura come Perlas al team potrebbe permettermi di colmare la distanza con i due leader del circuito“.

Musetti, dunque, è carico e pronto per l’inizio della nuova stagione tennistica: si parte con gli Australian Open, dove proverà a recitare subito un ruolo da protagonista assoluto.