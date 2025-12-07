Signori, Mihajlovic, Immobile: solo alcuni nomi del filo che lega la storia dei calciatori passati da Lazio e Bologna. Una partita quella delle 18:00 importante per la classifica, ma piena di significati emotivi. Protagonista prima della partita, vedremo se lo sarà anche in campo, Ciro Immobile che per la prima volta torna a Roma con un’altra maglia. Sul ritorno di Ciro e sul momento Lazio Sandro Di Loreto: “Immobile, abbiamo visto i gol di una leggenda come Piola dai nonni e noi invece abbiamo avuto la possibilità di vivere questa leggenda. Io spero che oggi si mettano da parte delle pesantezze dell’animo che abbiamo tutti noi tifosi della Lazio, e si celebri con gioia e leggerezza la leggenda. La Lazio paga una perfezione e una narrativa dovuta alla tragedia sportiva dell’estate. La Lazio ha sbagliato due partite, poi ha dimostrato di potersela giocare alla pari con molte squadre del campionato.

Oggi potrebbe essere una bella partita, dove la Lazio può fare risultato. Sapete dopo Milan, Inter e Juventus quale squadra ha vinto il maggior numero di trofei? La Lazio, una squadra che dovrebbe avere l’ambizione di vincere sempre, non solo di cercare una qualificazione europea”



Il clima viste le vicende giudiziarie che hanno coinvolto il presidente Lotito e alcuni giornalisti non sarà rilassato, ma come sottolinea Raniero Altavilla: “L’umore è quel che è, verrebbe voglia solo di arrabbiarsi, ma oggi serve prendersi una boccata d’ossigeno per restituire qualcosa a Ciro Immobile, nonostante qualcuno abbia provato a distruggere anche questo, per tutti i sacrifici che Immobile ha fatto. Basterebbe poco per essere competitivi in Serie A, le due partite del Milan l’hanno confermato”