Tegola in casa Roma a pochissime ore dal match contro la Juventus: Gasperini rischia di perdere il suo pupillo.

Guaio in casa Roma a pochissime ore dalla sfida contro la Juventus, valevole per la 16esima giornata del campionato di Serie A. Gian Piero Gasperini, infatti, rischia di dover rinunciare a uno dei calciatori più preziosi della rosa giallorossa.

A dichiararlo è proprio l’allenatore giallorosso nella conferenza stampa di questi minuti: “Hermoso ha un affaticamento: non si tratta né di problema muscolare, né di stiramento. L’obiettivo è quello di cambiare il meno possibile l’undici rispetto alle ultime uscite, soprattutto perché l’arretramento di Celik comporta già una serie di modifiche. Questo non è l’ideale. L’assenza di Ndicka ci obbliga a provare nuove soluzioni. Se manca anche Hermoso ci mette in difficoltà“.

Juve-Roma, le ultime in casa giallorossa: il probabile undici

La Roma scenderà in campo con il solito 3-4-1-2 che ha regalato già diverse soddisfazioni ai tifosi fino a questo momento. A difendere i pali ci sarà l’insuperabile Svilar, mentre la linea difensiva a 3 sarà composta da Celik, Mancini e Rensch (se recupera Hermoso, gioca lo spagnolo).

A centrocampo agiranno da destra verso sinistra Wesley, Cristante, Koné e Tsimikas (o Rensch), mentre Soulé e Pellegrini giocheranno dietro l’unica punta Ferguson (in pole su Dybala). Molto, dunque, dipenderà dal recupero o meno di Hermoso: il 30enne di Madrid è un elemento imprescindibile della squadra di Gasperini e ha disputato una prima parte di stagione davvero importante.

Senza di lui si complicherebbero i piani del tecnico giallorosso, costretto già a rinunciare a Ndicka che è partito qualche giorno fa per la Coppa d’Africa.