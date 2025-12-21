La Fiorentina è ultima, da tante parti si cercano i motivi di questa incredibile situazione della squadra Viola, incapace di rialzarsi. Uno dei problemi principali secondo Gianni Visnadi deriva dai rapporti molto tesi nello spogliatoio. Lui stesso riporta una notizia riguardante uno scontro molto acceso tra compagni di squadra andato in scena dopo la sconfitta per mano del Sassuolo: “Il Sassuolo ha chiesto i danni alla Fiorentina perché ha avuto gli spogliatoi danneggiati, vandalizzati dai giocatori che litigavano. È venuta fuori una verità e la fonte è Massimo Orlando, il quale ha raccontato che negli spogliatoi di Reggio Emilia, dopo la sconfitta con il Sassuolo, i giocatori della Fiorentina hanno litigato e il Sassuolo ha chiesto i danni alla Fiorentina perché ha avuto gli spogliatoi danneggiati, vandalizzati dai giocatori che litigavano. I giocatori non vanno d’accordo tra di loro, ci sono problemi tra i giocatori, è questo il fatto nuovo.

Vanoli l’avrei cambiato anch’io lunedì, però ho scoperto questa cosa. Non è Vanoli il problema, semmai il vero allenatore responsabile è quello di prima, questo ha trovato le cose come le ha trovate e non riesce a rimediare”.