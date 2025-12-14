Il club giallorosso ha emesso un comunicato ufficiale: accordo di un anno e mezzo sottoscritto, tifosi in festa

Chiamata a dare delle risposte importanti dopo esser rimasta a secco di gol – e di punti – nelle ultime due uscite di campionato, la Roma di Gian Piero Gasperini ha risposto ‘presente’ facendo la voce grossa al ‘Celtic Park‘, nel match di Europa League disputato e vinto nel giovedì europeo contro la formazione scozzese.

Finalmente la compagine capitolina è tornata a mostrare ottime trame offensive, sublimate da tre gol nella sola prima frazione della gara. Molto importante, per l’immediato presente e per il futuro, il ritorno al gol di Evan Ferguson, autore di una doppietta che per il momento ha scacciato via le ipotesi di un’interruzione prematura del suo prestito.

La ritrovata vena dell’irlandese non dovrebbe però frenare la società nella ricerca di un nuovo attaccante che possa essere più affidabile e pericoloso in zona gol: le quotazioni di Joshua Zirkzee, trascinatore del Bologna dei miracoli sotto Thiago Motta nella stagione 2023/24, restano altissime.

Per mettere a segno un grande colpo a metà stagione però, la famiglia Friedkin dovrebbe necessariamente metter mano al portafogli. Un aiuto, in tal senso, potrebbe arrivare da un nuovo accordo di sponsorizzazione messo a segno dal club proprio pochi giorni prima dell’affascinante sfida casalinga al Como di Cesc Fabregas.

Roma-Wizz Air, c’è l’accordo: sarà il nuovo sponsor di manica

Già dalla partita contro la formazione lariana, in quello che sarà l’interessante Monday Night della 15esima giornata, sulle maniche della divisa giallorossa indossata dai calciatori apparirà il marchio di Wizz Air, la nota compagnia aerea low cost ungherese.

“Siamo molto orgogliosi di accogliere Wizz Air come nostro brand ufficiale a Roma. Condividiamo molti valori fondamentali“, ha dichiarato nel corso dell’incontro ufficiale con la stampa Michael Gandler, Chief Business Officer del club.

Pur non essendo ancora state rese note le cifre economiche ufficiali di un accordo che durerà fino al giugno 2027 con la possibilità di prolungare l’accordo per un altro anno, appare plausibile che la società possa incassare qualcosa come più di 3 milioni di euro a stagione.

Al dirigente giallorosso è stato poi chiesto di dare degli aggiornamenti sullo sponsor di maglia, quello che teoricamente dovrebbe e potrebbe portare altri introiti importanti nelle casse del club.

“Il main sponsor è una priorità, ma ci vuole tempo. Siamo fortunati ad avere un marchio così importante e una tifoseria così grande, che ci ama così tanto e che merita uno sponsor in linea con i nostri valori e capace di apprezzare la nostra offerta. Stiamo lavorando in questa direzione“, ha concluso Gandler.