Incredibile terremoto nel ranking Atp: nessuno dei tifosi di Flavio Cobolli si aspettava un epilogo di queste proporzioni.

Ormai ci siamo: manca tre settimane all’inizio degli Australian Open e c’è grande attesa per capire quale sarà la condizioni atletica e mentale di Sinner e compagni dopo qualche un po’ di meritato relax.

Il campione italiano punta a bissare il successo dello scorso anno a Melbourne e a ripartire da dove aveva finito: il trionfo alle Atp Finals 2025. Alcaraz, però, è pronto a vendere cara la pelle pur di difendere il primato nel ranking Atp dall’assalto del 24enne di San Candido.

Ranking Atp, cambia tutto nel 2026 secondo l’algoritmo

Una classifica mondiale che, secondo l’algoritmo, subirà un vero e proprio scossone l’anno prossimo. Jannik Sinner è destinato a riprendersi il trono mondiale con il nuovo sorpasso ai danni di Carlos Alcaraz, mentre Zverev consoliderà la sua terza posizione. ancorato saldamente alla terza posizione. Quarta posizione per il canadese Felix Auger-Aliassime con Ben Shelton capace di guadagnare cinque posizioni in classifica e di chiudere il 2026 al quinto posto.

La più grande sorpresa, però, arriverebbe da Flavio Cobolli, che guadagnerebbe addirittura dodici posizioni e salirebbe dall’attuale 22esimo posto al decimo. Ecco la Top 10 del ranking ATP di fine 2026 secondo l’algoritmo:

1. Jannik Sinner (+1)

2. Carlos Alcaraz (-1)

3. Alexander Zverev (=)



4. Felix Auger-Aliassime (+1)5. Ben Shelton (+5)6. Jakub Mensik (+13)7. Alex De Minaur (=)8. Joao Fonseca (+16)9. Lorenzo Musetti (-1)10. Flavio Cobolli (+12)