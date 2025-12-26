Khéphren Thuram spiazza tutti in queste ore: arriva un annuncio davvero sorprendente per i tifosi della Juventus.

Dopo un inizio di stagione in chiaroscuro, Khéphren Thuram si sta riprendendo la Juve a suon di prestazioni importanti. Il centrocampista francese contro la Roma ha disputato una super partita e Luciano Spalletti, adesso, ne vuole fare un tassello imprescindibile del suo scacchiere tattico.

L’ex Nizza ha un contratto fino al 30 giugno 2029 e in queste settimane c’è stato più di un sondaggio da parte dell’Inter, ma la riposta della Vecchia Signora è stata chiara: Thuram non si tocca, anzi rappresenta il presente e il futuro della Juve.

Thuram, che siparietto con il fratello Marcus dell’Inter

Thuram, che in queste ore si è reso protagonista di un esilarante siparietto apparso sui canali di Dazn: “Che regali farei in questi giorni? A Di Gregorio donerei una cassa per ascoltare la musica, mentre a Cambiaso un rasoio per sistemare la barba. Regalerei un biglietto per Dubai a Kalulu e una mazza da golf a McKennie. Yildiz? Non lo so, lui chiede ed io offro. Cosa regalo a mio fratello Marcus? Una bella maglia della Juve con scritto Thuram 19” .

Filmato che ha fatto il giro del web e raggiunto tantissime visualizzazioni in poche ore: Khéphren Thuram si conferma un grandissimo personaggio anche fuori dal rettangolo verde di gioco e la Juve non è assolutamente disposta a privarsene. Con buona pace dell’Inter, che sarà costretta a virare su altri profili per rinforzare la mediana a disposizione di Chivu.