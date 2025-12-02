Massima attenzione a questo prodotto alimentare per cani che sembrerebbe essere contraffatto. Non va dato ai nostri amici a 4 zampe!

Oltre che acquistare con attenzione ed una certa selezioni alimenti per noi e per la nostra famiglia, molto spesso ci può capitare di dover scegliere anche quali pietanze far mangiare ai nostri amici a 4 zampe. Ovvero gli animali domestici, in particolare cani e gatti, che molto spesso popolano le nostre abitazioni e giornate.

Chi possiede un cane sa bene che provvedere al suo mantenimento prevede l’acquisto di cibo confezionato adatto a questa specie animale. Poi la questione cambia da cane a cane: c’è chi preferisce i croccantini, chi la carne in scatola, chi è più ghiotto magari degli avanzi golosi degli alimenti che consumiamo noi quotidianamente.

Sono tanti anche gli snack per cani in commercio, dei veri e propri spuntini che fanno leccare i baffi ai nostri amici del cuore. Occhio però a ciò che si compra: infatti nelle scorse ore una catena di supermercati italiani ha emesso un comunicato, lanciando un avvertimento riguardo alcuni prodotti contraffatti, proprio legati all’alimentazione dei cani.

Snack per cani contaminati: non servite questo prodotto, si rischia grosso

L’avviso è stato lanciato dai supermercati Il Gigante, un marchio fondato negli anni ’70 dall’imprenditore sestese Giancarlo Panizza e facente parte del gruppo Selex. Questa catena è presente prettamente nel nord Italia, con punti vendita aperti tra Emilia-Romagna, Lombardia e Piemonte.

Il prodotto contraffatto è precisamente la confezione di snack per cani ‘Pure Snacks’ di pelle di bovino (in etichetta: Rinderkopfhaut, Beef Scalp) a marchio Happy Dog. Il motivo specifico di questo richiamo è la presenza di una contaminazione microbiologica non meglio specificata. Il prodotto in questione è venduto in confezioni da 250 grammi, con il numero di lotto 032027 006425 K e il termine minimo di conservazione (TMC) 03/2027.

Le buste in questione di Happy Dog sono state prodotte in Germania, dall’azienda tedesca Interquell GmbH. La nota da non sottovalutare consiglia sentitamente di non somministrare ai propri animali domestici questo snack con il numero di lotto già indicato, ed eventualmente di restituire la confezione nel punto vendita d’acquisto, così da ottenere il rimborso ed evitare che possa essere aperto e consumato.

Come detto non è stato chiarito nel richiamo ufficiale il tipo di contaminazione subita dallo snack per cani, ma visti i precedenti è possibile che una mala conservazione dell’alimento possa aver contratto qualche batterio nocivo per l’organismo animale.