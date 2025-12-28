Decisione a sorpresa in casa Milan proprio in questi minuti: il protagonista ancora una volta è il tecnico Massimiliano Allegri.

Mancano pochissimi minuti all’inizio di Milan-Verona, gara valida per la 17esima giornata di Serie A e in programma alle ore 12:30. I rossoneri vogliono sfruttare il fattore campo e rialzare la testa dopo la cocente delusione in Supercoppa, mentre la compagine scaligera viene da due successi di fila in campionato contro Atalanta e Fiorentina.

Match, dunque, da non sottovalutare anche perché il Milan ha spesso sofferte quest’anno negli incontri con le squadre di media-bassa classifica. Ma vediamo chi saranno i protagonisti del match che avrà inizio tra pochissimo.

Allegri spiazza tutti, è ufficiale: fuori Fofana!

Max Allegri, proprio in vista della gara contro l’Hellas, prende una clamorosa decisione: fuori uno degli elementi più importanti della rosa, ovvero Fofana, e dentro dal 1′ Loftus-Cheek. Dietro De Winter sostituisce l’infortunato Gabbia, mentre in attacco confermatissimi Nkunku e Pulisic.

Ecco le formazioni ufficiali di Milan-Verona, gara valevole per la 17esima giornata del campionato di Serie A:

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlović; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Modrić, Rabiot, Bartesaghi; Nkunku, Pulisic. A disp.: Terracciano, Torriani; Athekame, Estupiñan, Odogu; Fofana, Jashari, Ricci; Castiello. All.: Allegri.

HELLAS VERONA (3-5-1-1): Montipò; Núñez, Nelsson, Bella-Kotchap; Oyegoke, Niasse, Elmusrati, Bernède, Bradarić; Giovane; Mosquera. A disp.: Perilli, Toniolo; Ebosse, Fallou, Valentini; Gagliardini, Harroui, Kastanos, Serdar, Slotsager, Yellu; Ajayi, Orban, Sarr. All.: Zanetti (squalificato, in panchina Bertolini).