Avviso da non sottovalutare per tutti i consumatori italiani: occhi a questo prodotto di pescheria che contiene un batterio.

Fare la spesa nelle catene di supermercati dovrebbe rappresentare sicurezza e qualità per quanto riguarda i prodotti che si acquistano. Come impongono le normative sanitarie, ogni alimento confezionato deve passare attraverso il controllo qualità e dunque essere perfettamente sano e genuino per i consumatori che scelgono di comperarlo.

Purtroppo non mancano ogni tanto delle sviste, dei problemi al momento della produzione e del confezionamento di qualche alimento. Difetti che possono rendere il cibo acquistato piuttosto nocivo per il nostro organismo; in questo caso è sempre bene tenersi aggiornati sui siti ministeriali o sulle sezioni dedicate ai richiami ufficiali dei supermarket.

L’ultimo richiamo che deve interessare tutti i cittadini e residenti in Italia riguarda un prodotto di pescheria, che sarebbe stato dichiarato contraffatto e non propriamente adatto per il nostro organismo. Il motivo è la presenza di Listeria, vale a dire il noto e nocivo batterio alimentare, che può portare alla listeriosi.

Richiamo per il salmone affumicato dell’Esselunga: non mangiatelo assolutamente!

Il prodotto in questione riguarda la nota catena di supermercati Esselunga, estesa soprattutto nel centro-nord d’Italia. In questi punti vendita è stata messa in commercio la confezione di salmone affumicato, il celebre e molto apprezzato pesce d’acqua dolce tipico delle regioni settentrionali d’Europa.

Occhio dunque al lotto di salmone affumicato norvegese Luxury Selection a marchio Food from the World. Questo prodotto è stato soggetto a richiamo ufficiale, per la possibile presenza di Listeria monocytogenes. Il prodotto in questione è venduto in confezioni da 250 grammi, con il numero di lotto 485116 e la data di scadenza 28/12/2025.

La produzione di questa specialità affumicata è affidata alla ditta polacca Koral SA, per poi essere commercializzata in Italia da Food from the World. Lo stabilimento di produzione si trova in Kukinia 43, a Ustronie Morskie, contea di Kołobrzeg, voivodato della Pomerania Occidentale, in Polonia (marchio di identificazione PL32081801).

L’ingerimento di un alimento con presenza del batterio Listeria non è estremamente pericoloso per l’organismo umano, ma può portare a disagi dell’apparato gastro-esofageo e compromettere la digestione dello stesso. Dunque il richiamo di Esselunga su questo lotto di salmone affumicato consiglia espressamente di non consumare il prodotto e, ove possibile, riportarlo nel punto vendita originario così da ottenere un risarcimento sulla spesa effettuata.