“Zaniolo? Rischia di non strusciare la palla…” ▷ Roma-Udinese, l’analisi di Carina

Domenica alle 18 l’Olimpico e la Roma si prepara a riaccogliere Nicolò Zaniolo, stavolta con una maglia diversa: quella dell’Udinese. A pochi giorni dal match contro la sua ex squadra, l’attaccante ha rilasciato un’intervista in cui è tornato a parlare del suo passato in giallorosso, tra ricordi dolci, rimpianti e voglia di ripartire.

L’ex numero 22 giallorosso ha ricordato con emozione la notte di Tirana: «È stato incredibile, la Roma non vinceva da anni un titolo. Quella partita è stata il coronamento di un’intera stagione, uno dei giorni più belli della mia vita».

Poi, inevitabile, il passaggio sull’addio: «Andare via da Roma per me è stata una botta molto dolorosa. Non è finita benissimo, ma spero che col tempo tutto si appiani. La mia compagna è di Roma e mio figlio è nato là».

Zaniolo ha ammesso di aver commesso degli errori nella sua avventura romanista, sottolineando però come siano stati parte della sua crescita: «Ho fatto degli sbagli e li ho riconosciuti. A 18 anni passare dalla Primavera a un top club non è stato semplice. Ora sono più maturo e consapevole».

Sul fronte tecnico, ha ribadito la stima verso Mourinho: «Con il mister mi sento ancora oggi, posso solo dire cose belle di lui». E riguardo all’esultanza dopo il gol in Roma-Atalanta, che fece discutere i tifosi, ha ammesso: «Non la rifarei. Capisco chi si è offeso, ma penserò solo alla partita. In campo non andrà Zaniolo, ma l’Udinese».

Udinese, Stefano Carina: “Zaniolo vive la partita con la Roma come una crociata”

A commentare il ritorno del talento bianconero all’Olimpico è stato Stefano Carina, intervenuto a Radio Radio Mattino – Sport e News. Le sue parole non lasciano spazio ai dubbi: «Zaniolo è troppo umorale. Quando è troppo coinvolto, la palla non la struscia nemmeno».

Il giornalista ha analizzato l’aspetto emotivo che accompagna sempre le prestazioni dell’ex giallorosso, sottolineando quanto la sfida contro la Roma rappresenti per lui più di una semplice partita: «È palese come vivrà la gara: una crociata. Se però riuscisse a comportarsi da calciatore, potrebbe diventare una vera insidia per i giallorossi».

Carina ha poi evidenziato il buon momento del giocatore: «Viene da un periodo molto positivo, fatto di gol e assist. Se mantiene la testa fredda, può fare la differenza anche all’Olimpico».

Parole che fotografano perfettamente il doppio volto di Zaniolo: talento purissimo e carattere imprevedibile, tra cuore e nervi tesi.