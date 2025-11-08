Novità immediata per Igor Tudor: l’ormai ex allenatore della Juventus potrebbe già firmare con una nuova squadra dopo i bianconeri.

In estate la Juventus ha deciso che la conferma di Igor Tudor in panchina, dopo il periodo positivo da traghettatore nei mesi precedenti, fosse la migliore soluzione possibile in quel momento per la panchina. In particolare dopo il dietrofront di Antonio Conte, che sarebbe stata la prima scelta in caso di addio al Napoli.

Una soluzione effettivamente considerata sempre un po’ di ripiego quella legata a Tudor, che è stato premiato per il suo buon impatto con l’ambiente. Tanto che il club ha siglato un rinnovo biennale, da 3 milioni netti a stagione, con il tecnico croato. Una scelta che però, qualche mese dopo, è stata subito rigettata dagli stessi dirigenti.

Tudor è stato esonerato il 27 ottobre scorso, dopo l’amara sconfitta sul campo della Lazio. La Juventus ha voluto cogliere la palla al balzo, poco soddisfatta dell’impatto di Tudor con la rosa. Ma soprattutto con la possibilità ghiotta di mettere al suo posto un allenatore di maggior esperienza e prestigio come Luciano Spalletti; una scelta forse tardiva che certamente peserà per il resto della stagione.

Salta una panchina in Premier League: occhi su Tudor da parte del club

La notizia a sorpresa è che Igor Tudor, a pochi giorni dal doloroso esonero dalla Juventus, potrebbe ricominciare immediatamente con una nuova avventura in panchina, ma lontano dalla Serie A a lui tanto cara. L’opzione dell’ultima ora riguarda addirittura la Premier League, dove andrebbe ad affrontare una missione quasi disperata.

Secondo il giornalista Matteo Moretto, il Wolverhampton avrebbe messo gli occhi su Tudor per la propria panchina. Il club inglese è attualmente ultimo in classifica, avendo conquistato la miseria di 2 punti in dieci giornate. Un’ecatombe per la squadra arancio-nera, che ha esonerato inevitabilmente il tecnico portoghese Vitor Pereira.

Il nome di Tudor è molto caldo in casa Wolves, ma prima di affondare il colpo verso l’allenatore di Spalato, quest’ultimo dovrà risolvere il contratto che lo lega alla Juventus fino al 2027. Come detto, percepisce 3 milioni all’anno e dovrà trovare una soluzione che accontenti tutti per interrompere l’accordo e potersi legare ad un nuovo club nell’immediato.

La cosa particolare è che il Wolverhampton non segue soltanto Tudor, ma anche Thiago Motta, altro allenatore attualmente senza occupazione. Ma il caso vuole che pure l’italo-brasiliano sia ancora legato contrattualmente alla Juve, visto l’esonero subito da quest’ultimo il 23 marzo scorso. Una cosa è certa: i Wolves aiuteranno il club bianconero a rescindere con almeno uno dei due allenatori ancora a libro paga.