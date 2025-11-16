Stasera a San Siro andrà in scena l’ultima partita del girone di qualificazione ai Mondiali. La Norvegia arriverà prima nel girone, l’Italia deve aspettare di sapere l’avversaria della semifinale di playoff. Stasera c’è da salvare l’onore e possibilmente anche la strisci di imbattibilità di Gattuso. La partita Stefano Agresti la presenta così: “Può farci capire qualcosina, però è una partita che non ha molto senso. Ti confronti con una squadra che è forte, che ha fatto meglio di te e infatti andrà al mondiale. Davanti hanno un potenziale straordinario, dietro meno, ma io continuo a pensare che l’Italia sia migliore della Norvegia negli undici.

Il problema della nostra nazionale è in parte di valori, in parte di quello che si ottiene dai giocatori in campo. Cerchiamo di capire chi sarà la nostra avversaria in semifinale e iniziamo a studiarla. Giovedì sapremo, ma tra queste 4 c’è sicuramente la Svezia e ci potrebbe essere o il Galles la macedonia del nord. Le altre sono Romania, Irlanda. Giovedì sapremo anche da quale altra semifinale uscirà la nostra avversaria in finale, per il campo della finale si farà il sorteggio. La sua intervista dopo la Moldavia è stata fatta da Gattuso per unire e fare tirare fuori l’orgoglio alla sua squadra. Se uno contesta in modi civili però secondo me ci può stare, quando vanno oltre diventano sbagliati.