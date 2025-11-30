Il rigore non concesso alla Lazio all’ultimo minuto della partita in casa del Milan continua a far discutere. Le azioni del Var e dell’arbitro Collu, hanno invaso social e tv. L’arbitro ci mette più di 7 minuti prima di arrivare al monitor, decidere e annunciare che il gomito di Pavlovic colpito dal pallone è “fuori sagoma”, ma c’è un fallo di Marusic sul giocatore del Milan. Una teatralità, un modus operandi che non sono piaciuti a Damascelli, la sua riflessione:

I padroni del calcio sono i procuratori, i padroni del campo sono gli arbitri. Quello che è accaduto ieri è la conseguenza di una teatralità che avvolge gli arbitri. Non bastava il fischietto, gli hanno dato gli auricolari, gli hanno dato la telecamera. Io non so se qualcuno capisce cosa succede quando inquadrano dalla loro telecamera. Inquadrano anche i varisti davanti a tanti monitor. Quando chiamano l’arbitro, sospende il gioco, corre verso lo schermo, lo guarda, torna indietro, si mette in posa e fa l’annuncio. È tutto ridicolo. C’è questa mentalità burocratica che è ridicola, sono diventati ridicoli.

Ieri sera secondo me, non è mai rigore, non è mai fallo. Ma se il pallone fosse andato in rete, annullava per fallo su Marusic? Sono così padroni del gioco, ho lavorato con loro, so quali sono le loro ispirazioni e aspirazioni. Prepariamoci ad altro, un’altra idea perversa sarà quella di cambiare i calci di rigore. Perché? Perché decidono loro, loro scrivono e decidono le regole. Fino a quando la commissione che scrive le regole del calcio non saranno ex calciatori andrà sempre peggio. La battaglia che aveva fatto Platini prima e Maradona poi è contro la casta arbitrale e contro la FIFA. Nel momento in cui a decidere il calcio saranno coloro che lo hanno giocato la situazione non cambierà. E la colpa è anche di alcuni commentatori che si prestano. Il mondo dei calciatori deve ribellarsi, ma il mondo della Fifa con infantino si è circondato di tanti grandissimi calciatori.