Il giorno della sfida in casa del Milan è arrivato per la Lazio. La squadra di Sarri dovrà fare a meno anche di Cataldi, il centrocampo è ridotto all’osso, le difficoltà sono molte, eppure i biancocelesti arrivano da un buon periodo per punti e risultati. La solidità difensiva ritrovata sta riportando la Lazio a una situazione di classifica quantomeno accettabile, con le posizioni europee che si avvicinano. Nonostante questo il Milan resta nettamente favorito, la squadra di Allegri è seconda in classifica, alle spalle della Roma capolista.

Da qui parte l’idea di Luigi Salomone, che rispetto alla partita della sera ha una sua convinzione: “La Lazio non deve pareggiare domani. La Lazio o vince o perde. A dieci minuti dalla fine il vero tifoso della Lazio tifa gol”. Insomma, vincere se si può, altrimenti non lasciare vantaggi alla squadra di Gasperini. Una affermazione che non è piaciuta ai presenti in studio, che hanno aspramente criticato il punto di vista di Salomone.