Dolore per il mondo della musica italiana, in particolare per un’artista amatissima sia in Italia che all’estero: lutto gravissimo.

Il 2025 si sta confermando un anno davvero dannato per il mondo dello spettacolo. Soprattutto dal punto di vista dei lutti e delle perdite dolorose; i tanti fan di cinema e musica in particolare hanno dovuto dire addio a diversi personaggi di spessore, anche nel panorama culturale italiano.

Proprio nelle scorse settimane la musica italiana ha salutato per sempre un genio come James Senese, icona del jazz e napoletano doc. Ma sono tante le perdite di spessore degli ultimi mesi, come quella del ‘re’ della televisione nostrana Pippo Baudo, oppure quella di uno dei migliori scrittori italiani del Novecento, il bolognese Stefano Benni, autore di numerose novelle e romanzi di spessore e successo.

L’ultimo dramma riguarda invece una cantante italiana che vanta risonanza mediatica internazionale ed una grande stima anche al di fuori dei confini nostrani. Ci riferiamo a Laura Pausini, la 51enne star della canzone che nelle scorse ore ha dovuto affrontare un doloroso lutto personale e familiare.

Morto lo zio di Laura Pausini: ucciso da un’auto pirata mentre era in bicicletta

Laura Pausini piange la scomparsa prematura di suo zio Ettore, fratello del padre della cantante romagnola. Un incidente in bicicletta è stato fatale all’uomo di 78 anni, al quale le ferite riportate dopo la grave caduta non hanno lasciato scampo.

Una morte che riaccende la luce su una delle piaghe più dolorose delle nostre strade, ovvero gli incidenti provocati dalle automobili ad alte velocità nei confronti dei ciclisti. Ettore Pausini è stato vittima infatti dello scontro con un’auto pirata a Bologna, dove l’uomo risiedeva, la quale ha investito lo zio di Laura senza prestargli soccorso dopo l’impatto.

Come riportato da Il Resto del Carlino, l’incidente letale è avvenuto sugli Stradelli Guelfi alle porte di Bologna. Sono attualmente in corso le indagini per chiarire la dinamica dello scontro e soprattutto per identificare il pirata della strada che ha causato la morte del Pausini.

“Esprimo la mia vicinanza e cordoglio alla famiglia di Ettore Pausini. Un fatto grave che colpisce la nostra comunità e sul quale, in queste ore, la Polizia Locale sta mettendo il massimo impegno per individuare la persona al volante dell’auto” – ha dichiarato con una nota il sindaco bolognese Matteo Lepore.

Grande dolore e tristezza per Laura Pausini, che è stata informata della perdita di suo zio mentre era in Spagna, per promuovere le sue ultime fatiche musicali e partecipare ad alcuni show televisivi.