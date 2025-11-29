Notizia che riguarda da vicino la Juventus e che ha sorpreso un po’ tutti: ufficiale la decisione di appendere gli scarpini al chiodo.

I tifosi della Juventus attendono con ansia l’inizio del nuovo anno solare. Non tanto per questioni scaramantiche, ma perché a gennaio 2026 scatterà la consueta finestra di calciomercato invernale. Un’occasione importante per la Juve e per le altre squadre di completare la rosa con innesti di metà stagione.

Ad oggi la Juve viene considerata una squadra di buon livello ma non all’altezza di molte rivali, soprattutto troppo lontana dall’idea di lottare per lo Scudetto. Il motivo risale ad una rosa non ancora completa e ben strutturata, con alcune falle in diversi reparti. Forse quello maggiormente da ampliare è il centrocampo, dove troppo spesso Tudor prima e Spalletti poi si sono ritrovai con i numeri contati.

Appurato che Koopmeiners ormai viene utilizzato da braccetto di difesa, mentre McKennie è un jolly capace di giocare anche da esterno, la Juventus avrebbe seriamente bisogno di un mediano dai piedi buoni per completare il reparto. Un’idea concreta sembrava poter prendere piede in queste settimane, ma di botto è arrivata una ufficialità che ha scombussolato tutto.

Niente ritorno alla Juve: Miralem Pjanic ha annunciato l’addio al calcio giocato

L’idea era quella di riportare a Torino un regista che ha lasciato ottimi ricordi tra i tifosi. Ovvero Miralem Pjanic, centrocampista classe ’90 che era svincolato dopo l’ultima esperienza in Russia, nelle fila del CSKA Mosca.

La recente visita di cortesia di Pjanic alla Continassa faceva presagire la possibilità di uno scenario simile, ovvero di un ritorno del bosniaco in maglia bianconera almeno fino a giugno prossimo. Invece l’ex Juve e Roma ha sorpreso tutti, annunciando poche ore fa il suo ritiro dal calcio giocato.

A 35 anni di età Pjanic ha scelto di non proseguire la sua avventura da calciatore professionista, chiudendo una carriera davvero sfavillante. Fuggito con la famiglia dalla guerra dei Balcani, Pjanic ha iniziato a giocare in Francia nel Metz, per poi continuare nel Lione. L’approdo in Italia nel 2011 alla Roma, il trasferimento alla Juve nel 2016 e successivamente il passaggio al Barcellona nel 2020.

In maglia bianconera Pjanic ha collezionato 178 presenze ufficiali con 22 reti all’attivo, riuscendo a conquistare 4 Scudetti, 2 Coppe Italia ed una Supercoppa Italiana, oltre a disputare la finale di Champions League 2017 contro il Real Madrid. Nel futuro del bosniaco ci sarà ancora il calcio, visto che ha espresso il desiderio di svolgere il ruolo di procuratore sportivo.