Bocciatura pesante per questo calciatore solitamente titolare dell’Inter: la decisione di Cristian Chivu ha fatto scalpore.

Quella che si sta concludendo è stata senza dubbio una delle settimane più difficili in tempi recenti per l’Inter. La formazione milanese, considerata tra le favorite per la vittoria dello Scudetto e per arrivare fino in fondo in Champions League, ha subito due sconfitte letali dal punto di vista del morale.

Lautaro e compagni sono usciti senza punti sia dal tanto sentito derby contro il Milan di domenica scorsa, nonostante abbiano disputato un’ottima gara, sia dal match di coppa contro l’Atletico Madrid. Il gol subito in extremis da Gimenez ha tagliato le gambe agli uomini di Cristian Chivu, ora attesi da una pronta reazione in campionato.

Oggi alle ore 15:00 l’Inter dovrà affrontare una trasferta sulla carta alla portata, ma tutt’altro che da sottovalutare. Quella sul campo del Pisa, la neopromossa toscana che nelle ultime giornate ha iniziato a fare sul serio trovando punti pesanti per la salvezza. Dunque Chivu non può fare esperimenti esagerati per la gara dell’Arena Garibaldi, poiché gli uomini di Alberto Gilardino venderanno cara la pelle.

Pisa-Inter, Chivu esclude Carlos Augusto dai titolari: ecco chi giocherà a destra

Intanto bisogna dire che il match Pisa-Inter torna a disputarsi in Serie A dopo quasi 25 anni: l’ultima volta fu il 3 marzo 1991, con vittoria della squadra ospite di misura grazie ad un gol di Nicola Berti.

Tornando all’attualità, Chivu ha scelto di cambiare qualcosa nella formazione titolare dell’Inter rispetto alle ultime deludenti uscite. In particolare sembra intenzionato, secondo la Gazzetta dello Sport, a lasciare in panchina un titolare delle scorse settimane. Carlos Augusto osserverà un turno di riposo, visto che la sua ultima prestazione a Madrid non ha convinto al 100% nel ruolo di esterno destro a tutta fascia.

Per sostituire Denzel Dumfries, ancora acciaccato, Chivu dovrebbe dare spazio dal 1′ minuto a Luis Henrique, l’ala destra brasiliana, calciatore acquistato la scorsa estate dall’Olympique Marsiglia che però ad oggi non ha ancora dato segnali reali della sue capacità tecniche. Un’occasione importante quella odierna per il classe 2001, per guadagnarsi spazio anche in prospettiva futura.

Una buona notizia in vista della gara di Pisa per l’Inter è il rientro tra i convocati di Henrikh Mkhitaryan: il centrocampista armeno ha smaltito l’infortunio muscolare subito settimane fa a Napoli e partirà per la trasferta toscana. Difficile però che possa giocare dal 1′ minuto, mentre è più probabile vederlo per uno spezzone in corsa.