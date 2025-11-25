Famiglia del bosco, parla Crepet ▷ “Dovremmo essere tutti preoccupati di dire ‘hanno fatto bene'”

E’ diventata di interesse nazionale la vicenda della famiglia del bosco di Palmoli, in provincia di Chieti.

Il Tribunale per i minori dell’Aquila ha disposto la sospensione della potestà genitoriale ai genitori di 3 bambini in provincia di Chieti, in Abruzzo. La coppia, lui inglese e lei australiana, aveva scelto di vivere in Italia circondata dalla natura, adottando uno stile di vita non convenzionale. Niente elettricità, solo pannelli solari. Home-schooling per i figli, ovvero l’educazione domiciliare. Una vita a ritmi naturali e distante da quella frenetica di città. La famiglia è stata però separata dal tribunale dopo l’allarme dei servizi sociali, motivando la decisione in base al diritto alla socialità, alla sicurezza, all’obbligo scolastico e alle condizioni sanitarie. I figli sono stati dunque allontanati dal padre. Restano però con la madre.

In una nota, il Ministero dell’Istruzione spiega sull’obbligo scolastico che “al ministero risulta regolarmente espletato l’obbligo scolastico attraverso l’educazione domiciliare legittimata dalla Costituzione e dalle leggi vigenti e tramite l’appoggio ad una scuola autorizzata. La conferma è arrivata dal dirigente scolastico dell’istituto scolastico di riferimento per il tramite dell’ufficio scolastico regionale”. Lo psichiatra Paolo Crepet ha commentato la vicenda ai nostri microfoni.