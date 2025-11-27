“L’ex del Governo Conte ha ammesso quello che pensavamo sulla pandemia” | On. Buonguerrieri

Pandemia usata per “biechi motivi politici”. E’ ciò che emerge prima dalle chat sequestrate dalla Procura di Bergamo, poi negli ultimi lavori della Commissione Covid. “Conte vuole arrivare a fine anno con dichiarazioni e Dpcm per colpire Matteo Salvini, non altro. Stanno ingigantendo o almeno sfruttando la cosa per biechi motivi politici”. Lo scrive l’ex capo di gabinetto di Roberto Speranza Goffredo Zaccardi a Luca Monteferrante, ex capo dell’ufficio legislativo del Ministero della Salute. Una chat che viene ripresa in Commissione Covid da Antonella Zedda, vicepresidente dei senatori FdI. La senatrice ha chiesto conferma allo stesso Zaccardi in audizione. “In quei momenti – risponde l’ex braccio destro di Speranza – esistono momenti di carico e di scarico di tensione. Quella è stata una frase probabilmente sbagliata che io ho detto a un amico capo del legislativo”.

Goffredo Zaccardi in Commissione Covid. Clicca per guardare l’audizione

Il commento di Alice Buonguerrieri

“Lo riconvocheremo, perché ci sono tante altre cose da chiedere all’ex capogabinetto di Speranza“, preannuncia in diretta ai nostri microfoni l’On. Alice Buonguerrieri, deputato FdI e membro della Commissione Covid. “Continuo a stupirmi dei fatti gravi che continuano a emergere dai lavori di Commissione Covid, che a parte inverse leggeremmo su tutte le prime pagine dei giornaloni. Continuo a rimanere scioccata dall’atteggiamento, me ne assumo tutta la responsabilità, omertoso, ostruzionistico, aggressivo e denigratorio nei confronti di auditi scomodi che viene sistematicamente tenuto dalla sinistra. Davvero qui sorge una domanda spontanea: di che cosa hanno paura? Perché non c’è ragione per tenere un atteggiamento di questo genere se l’obiettivo comune è banalmente restituire verità agli italiani e far luce sulla gestione della pandemia“.

“Tra le altre cose è già emerso che: in Italia sono stati importati dispositivi di protezione con marchio CE contraffato, pericolosi per la salute, pagati il triplo, finiti negli ospedali; il governo Conte sapeva e non è stato fatto nulla per impedire tutto ciò. Circostanze che hanno prodotto circa 203 milioni di euro di provigioni per amici del PD, perché bisogna dirlo anche qui con grande franchezza. E’ emerso che la scienza è stata piegata ai voleri della politica, anzi è stata utilizzata come giustificazione per scelte pericolose per la salute, e se vogliamo anche interessate perché c’è da pensar male, perché qui in questa gestione qualcuno ha fatto degli affari e tutte scelte che potrebbero aver peggiorato la diffusione del contagio e anche aumentato dei decessi. E noi ieri apprendiamo dall’ex capo gabinetto del ministro della Salute Speranza che tutto ciò è stato fatto per biechi motivi politici“.

Ascolta il suo intervento in diretta.