Un avviso importante e da non sottovalutare per tutti gli italiani: questo prodotto di carne è da evitare per non incappare in malesseri.

Durante l’ultima estate, in diverse regioni italiane è scoppiato l’allarme salmonella. Ovvero la presenza in alcuni alimenti di questo batterio, a volte addirittura letale per l’essere umano. Infatti agisce come parassita intestinale, provocando intossicazioni, infezioni e nei casi gravi anche febbre e setticemia.

Dopo alcune segnalazioni molto delicate legate all’infezione da salmonellosi, il Ministero della Salute ha acceso i fari su questo batterio, cercando di prevenire nuovi casi e controllando nel miglior modo possibile gli alimenti a rischio di contagio. Insomma, grande attenzione per evitare uno dei parassiti più tosti da debellare e sconfiggere.

Il consiglio che si dà a tutti i cittadini è quello di tenere d’occhio le comunicazioni ufficiali che arrivano sia dal Ministero stesso che dai vari enti di consumo. L’ultima segnalazione, importantissima da seguire, arriva da una catena di supermercati che ha imposto un richiamo per un prodotto, proprio con il rischio di contagio da salmonella o quanto meno da batteri nocivi all’organismo.

Esselunga richiama la vendita del salame felino: possibile presenza di salmonella

Tale annuncio è stato indetto da Esselunga S.p.A., ovvero la nota società italiana operante nella grande distribuzione organizzata nell’Italia settentrionale e centrale con supermercati e superstore.

Ebbene, la suddetta catena ha diffuso il richiamo precauzionale da parte del produttore di un lotto di salame felino IGP, di marchio Terre Ducali. Pare infatti che questo prodotto del genere insaccati potrebbe essere stato intaccato dalla presenza di salmonella. Dunque verrà ritirato dalla vendita, mentre l’avviso ai cittadini che ne sono in possesso è quello di non consumarlo e di riportarlo eventualmente in negozio.

Il salame felino Terre Ducali è venduto sottovuoto a confezioni da 300 grammi, con il numero di lotto U2536016 e il termine minimo di conservazione (TMC) 11/11/2025, ma lo stesso lotto è venduto anche con il TMC 25/11/2025. Anche il prosciuttificio San Michele Srl, produttore primario del salame felino in questione, ha effettuato il richiamo presso lo stabilimento di Lesignano De’ Bagni, in provincia di Parma.

Molte persone, che non conoscono magari bene questo prodotto, si saranno chieste il perché del termine salame felino? Ma no, non riguarda animali come gatti o altri mammiferi del genere, bensì prende il nome dalla località di provenienza. Questo salume è infatti tipico di Felino, noto comune della provincia di Parma che ha ottenuto il marchio IGP per la propria produzione di insaccati.