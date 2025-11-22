Gianni Morandi non riesce a trattenere le lacrime e la tristezza. Lutto davvero doloroso per il cantautore italiano e non solo.

Devastante dal punto di vista dei lutti questo anno solare 2025. Mesi in cui purtroppo il mondo dell’arte, dello sport e soprattutto dello spettacolo hanno dovuto sopportare perdite dolorose. Troppi gli addii a personaggi di grande rilievo e spicco, molto amati dal pubblico che se ne sono andati più o meno prematuramente.

Solo pochi giorni fa eravamo ancora tutti sotto shock per la morte in simbiosi delle gemelle Kessler, ballerine e showgirl tedesche ormai trapiantate in Italia da tempo. Una scomparsa che ha lasciato in molti a bocca aperta, poiché se ne sono andate vicine e nello stesso momento, restando unite come è stato per tutto l’arco della loro vita.

Stavolta a piangere è il mondo della musica leggera italiana. In particolare Gianni Morandi, uno dei cantanti più longevi ed apprezzati in circolazione, ha espresso tutto il suo dispiacere per l’addio ad una straordinaria collega, che proprio come lui ha fatto la storia della musica nel nostro Paese per numerosi decenni.

Addio alla grande Ornella Vanoni: il ricordo di Gianni Morandi sui social è emozionante

L’Italia si è svegliata questa mattina alla triste notizia della morte di Ornella Vanoni. Una delle artiste più eccentriche, stravaganti ed eleganti del nostro paese. All’età di 91 anni, la Vanoni è venuta a mancare in seguito ad un malore che l’ha sorpresa ieri in tarda serata, nella sua abitazione a Milano.

Un’icona di stile e dalle enormi capacità canore ed interpretative. Una carriera lunghissima, passata tra musica, teatro, moda ed apparizioni televisive sempre ironiche e sfarzose. In particolare la si vedeva in tempi recenti come ospite fissa di Fabio Fazio nel programma domenicale Che tempo che fa.

Sintetico ma sincero il saluto di Gianni Morandi, un altro punto fermo del mondo della canzone italiana. Il cantautore bolognese ha utilizzato i suoi profili social per omaggiare la Vanoni, postando una bellissima foto d’epoca e scrivendo un semplice “Ciao Ornella” con tanto di cuore rosso a rappresentare l’affetto che nutriva Morandi nei confronti della collega ed amica.

Non solo Morandi; tutto il panorama della musica italiana di ieri ed oggi ha voluto ricordare con affetto Ornella Vanoni. Da Vasco Rossi a Laura Pausini, da Gigi D’Alessio a Jovanotti fino ad artisti più giovani come Mahmood e Emma Marrone. Tutti hanno speso parole dolci e pubblicato foto significative di un’artista immortale.