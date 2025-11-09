Cristian Chivu ha fatto una scelta drastica che riguarda la sua Inter. Il tecnico nerazzurro ha deciso di tagliare un titolarissimo.

Il cammino dell’Inter prosegue in maniera positiva, soprattutto in Champions League. Infatti la squadra finalista della scorsa edizione è riuscita a fare completamente filotto nelle prime gare della fase a girone unico, totalizzando 12 punti in quattro incontri. Meno devastante la squadra nerazzurra in campionato, dove gli stop contro Udinese, Juventus e Napoli ne hanno lievemente frenato l’andamento.

Cristian Chivu sta cominciando a dare la propria impronta alla squadra, cominciando dalla base ormai già rodata lasciata da Simone Inzaghi, ma non disdegnando alcune idee tattiche più alla sua portata. L’Inter di oggi appare più aggressiva ed alta a livello difensivo, pur affidandosi quasi totalmente ai consueti interpreti, i cosiddetti ‘senatori‘ che sono considerati elementi affidabili e intoccabili.

Un’eccezione però spunta sempre. Chivu nelle ultime settimane pare aver preso una decisione piuttosto sorprendente. Ovvero mettere in disparte dalla formazione titolare un calciatore che nelle scorse stagioni era considerato un punto fermo. Un cambio nelle gerarchie che potrebbe di fatto chiudere definitivamente l’avventura in maglia nerazzurra di questo calciatore.

Chivu ha deciso: Acerbi non è più titolare. Vicino ormai l’addio all’Inter

Il giocatore di cui parliamo è Francesco Acerbi, il veterano della difesa interista. Il classe ’88 è divenuto un elemento fondamentale sotto la gestione Inzaghi, che lo ha voluto fortemente con sé dalla Lazio per poi dargli le chiavi della retroguardia. Una vera e propria certezza che però sembra essere arrivato ormai ad un bivio.

Nelle ultime partite Chivu ha deciso di lasciare Acerbi in panchina, preferendogli dal 1′ minuto altri difensori. Contro il Kairat ha rispolverato un altro fedelissimo come De Vrij, mentre nelle partite precedenti contro Fiorentina e Verona è stato lanciato Bisseck nell’inedito ruolo di centrale della linea a tre (con Inzaghi giocava da braccetto destro).

Secondo ciò che riporta Spazio Inter, Acerbi starebbe pagando la prestazione insufficiente di Napoli-Inter, che ha consentito alla squadra di Conte di vincere uno scontro diretto decisivo per l’alta classifica. Chivu avrebbe così scelto di mettere in disparte il 37enne e di puntare su forze fresche, trovando soluzioni alternative al centro della difesa.

Questa esclusione sarebbe ormai considerata un’anticamera dell’addio definitivo di Acerbi. Il contratto del centrale nativo di Vizzolo scadrà a fine stagione, ma non è escluso che già a gennaio le strade si separino. I tifosi nerazzurri sono molto legati all’ex Lazio e Sassuolo, ma è opinione comune che i tempi migliori per Acerbi siano ormai alle spalle.