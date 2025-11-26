Le ultime su Kenan Yildiz dopo la notte di Champions League, in cui ha trascinato la Juventus con una grande prestazione.

Nelle ultime settimane in casa Juventus è cresciuto lo scetticismo, non tanto sulla squadra in generale, bensì sul valore di diversi singoli che erano stati considerati non all’altezza della situazione. Calciatori non da Juve per intenderci, incapaci di reggere la pressione di un ambiente così pretenzioso e storicamente vincente.

Critiche che erano piovute persino su Kenan Yildiz, il maggior talento di casa Juve. Il fantasista turco, riconosciuto da tutti come il calciatore con dose più alta di tecnica e classe all’interno della rosa di Luciano Spalletti, non aveva convinto nelle scorse uscite. In molti lo hanno visto scarico, poco determinante, incapace di salvare baracca e burattini nei momenti più delicati.

Va però sempre ricordato che Yildiz è un calciatore classe 2005, che le sue qualità tecniche sono esplose improvvisamente e ha bisogno comunque di tempo ed esperienza per essere considerato un punto fermo. Inoltre non è da sottovalutare la stanchezza: il turco ha sempre giocato dal Mondiale per Club in avanti, tra campionato, coppe e impegni con la sua nazionale.

Yildiz si riprende la Juve: prestazione top a Bodo, i social impazzano

A scacciare via ogni tipo di critica sul numero 10 juventino c’ha pensato il campo. La prestazione di ieri sera in Champions League di Yildz sul campo del Bodo/Glimt, una delle squadre più difficili da affrontare sia per le latitudini nordiche, sia per il campo in erba sintetica.

Inizialmente lasciato in panchina da Spalletti, Yildiz è subentrato al deludente Adzic al 46′ minuto, sul punteggio di 1-0 per i norvegesi. La partita è letteralmente cambiata grazie agli spunti del turco, piazzatosi sull’out sinistro d’attacco. Giocate in velocità, dribbling, assist e tanta qualità mostrata dall’ex Bayern. Una prova sontuosa che ha agevolato la rimonta bianconera e la vittoria per 3-2 nel finale.

Fondamentale soprattutto la giocata personale nell’azione del gol vittoria di David, in cui ha messo in ginocchio mezza difesa del Bodo, ha calciato in porta procurando la respinta corta del portiere Haikin e permettendo al compagno di squadra di sbloccarsi e regalare i 3 punti alla Juve.

I social sono impazziti nella notte dopo la grande prestazione, da almeno 8 in pagella: “Se rimaniamo in Europa è solo merito di Yildiz, oggi in versione Roberto Baggio. Tocca fargli una statua” – è uno dei tanti commenti a suo favore. Ed ancora: “E’ bastato che i soliti noti criticassero Kenan, ha cambiato la partita”.

Ora Yildiz è atteso per ulteriori conferme del suo buon momento anche in campionato. La Juventus tornerà in campo sabato 29 novembre contro il Cagliari, match in cui con ogni probabilità il 10 bianconero tornerà titolare.