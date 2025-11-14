L’appello di Bizzarri ▷ “Educazione sessuale? Parliamo con Valditara e inseriamo quella alimentare!”

Secondo il dott. Bizzarri c’è un’emergenza reale ma che viene troppo poco menzionata nei giornali e nella politica.

Si parla tanto del movimento MAHA (Make America Healthy Again) di Robert F. Kennedy Jr., il progetto che vuole riportare al centro la salute dal punto di vista alimentare negli Stati Uniti. Sì, parliamo di un Paese molto colpito da malattie relative alla cattiva alimentazione. Molto di più rispetto a noi, Paese mediterraneo, si potrebbe dire per restare tranquilli. Ma si tratta ormai di un vecchio luogo comune che rischia di cancellare la possibilità di qualsiasi analisi seria sui rischi alimentari, anche in Europa. E’ notizia di pochi giorni infatti che il 97% dei cibi extra UE entra in Europa senza controlli adeguati. A lanciare l’allarme è la Coldiretti, secondo cui solo il 3% delle merci agroalimentari importate in UE viene effettivamente controllato. Il rischio di essere quindi esposti a cibi trattati con pesticidi e antibiotici vietati in Europa esiste. La preoccupazione sale se poi si pensa all’intesa sull’accordo commerciale dell’Unione Europea col Mercosur, i Paesi del Sudamerica. L’allarme è raccolto anche dal dottor Mariano Bizzarri, docente di Patologia clinica. Ci spiega quali sono i rischi in diretta a Un Giorno Speciale.

“Questa sì che è un’emergenza!”

“Sono 15-20 anni che stiamo assistendo a una nuova epidemia di tumori tra le nuove generazioni“, fa presente il dott. Bizzarri. “L’incremento della frequenza di tumori è dell’80% fra le nuove generazioni. Quali sono le cause? Sono tutti fattori a cui da giovani noi non eravamo esposti. E’ per questo che non rileviamo questo aumento di incidenza tra coloro che hanno più di 50 anni. Noi abbiamo un’alimentazione che è tutta protesa a innalzare l’indice glicemico con il risultato che nel mondo abbiamo circa 800 milioni di diabetici e di obesi. E sono persone condannate ad una vita di malattie! Sono tutti fattori riconosciuti come anche con causa dei tumori. Allora, questa è una battaglia da fare“.

La proposta alla politica allora è chiara. “Parliamo in questi giorni di educazione sessuale nelle scuole. Io chiedo: parlate con il ministro Valditara, inseriamo educazione alimentare!“.

Ascolta l’intervento in diretta.