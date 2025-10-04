Notizia clamorosa che riguarda uno dei migliori talenti della Serie A: Matias Soulé viene tenuto fuori dalle prossime partite.

Molti tifosi juventini ancora oggi rimpiangono la cessione di un giovane calciatore, effettuata nell’estate 2024, che era cresciuto nel vivaio bianconero e che poteva diventare seriamente una stella futura del club. Parliamo di Matias Soulé, che un anno fa è passato alla Roma per circa 26 milioni di euro.

Una plusvalenza importante che però ha rappresentato allo stesso tempo un sacrificio piuttosto doloroso per la Juventus. Non a caso da diversi mesi a questa parte Soulé è divenuto un titolarissimo della Roma di Gian Piero Gasperini, un punto di riferimento in attacco, tra i pochi calciatori in grado di saltare l’uomo e cambiare passo. Anche il suo score è molto positivo: nel 2025 è arrivato a 6 reti in Serie A e 5 assist vincenti.

Per i giallorossi dunque Soulé è un intoccabile, tanto da aver rifiutato la scorsa estate qualche tentativo arrivato dalla Premier League per l’argentino. Non è invece ancora un calciatore utile ed arruolabile secondo la sua Nazionale. Infatti, nonostante le prestazioni di ottimo livello tecnico, l’ex Juve e Frosinone è stato nuovamente snobbato in patria.

Scaloni non vede Soulé: il c.t. dell’Argentina lo esclude dai convocati per le prossime partite

Il commissario tecnico Lionel Scaloni ha diramato poche ore fa la lista dei convocati della sua Argentina per le prossime due partite internazionali, che avverranno durante la sosta di ottobre dei campionati. I campioni del mondo in carica affronteranno il Venezuale e Porto Rico, per due test-match utili nel valutare anche nuovi elementi.

Scaloni però sembra non considerare Soulé un elemento utile alla sua causa. Il numero 18 della Roma è ancora una volta fuori dai convocati dell’Albiceleste, così come il suo amico e compagno di squadra Paulo Dybala che è alle prese con i vari problemi muscolari. Nonostante si trattasse di un’occasione ideale per provare nuove soluzioni offensive in amichevole, Scaloni ha preferito quasi totalmente affidarsi ai ‘senatori’.

Basti pensare che per le suddette sfide in programma sono stati chiamati veterani del calibro di Otamendi, Paredes, De Paul e pure Leo Messi. Dalla Serie A arriverà il predestinato Nico Paz del Como, ma di altre novità e sorprese neanche l’ombra.

Soulé ha sfiorato l’esordio nella Nazionale maggiore argentina un anno fa, quando restò in panchina nel match vinto dall’Albiceleste contro il Cile per 3-0. Poi niente più convocazioni per il classe 2003, che però ha tutto il tempo per convincere Scaloni a puntare su di lui nel prossimo futuro.