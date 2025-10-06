Si torna a parlare di Teun Koopmeiners e del suo momento ancora delicato in casa Juventus. L’ultima news lascia i tifosi a bocca aperta.

Ieri la Juventus ha impattato per 0-0 con il Milan, nel big match della sesta giornata di campionato. I bianconeri hanno avuto il merito di fermare una delle squadre più in forma della Serie A, ma hanno anche perso l’occasione di agganciare il gruppo di testa, o quanto meno di restare ancorati alle capolista.

Una discreta prova quella dei bianconeri, anche se nel secondo tempo hanno rischiato grosso, soprattutto sul rigore concesso a metà ripresa dall’arbitro Colombo. Per fortuna della Juve, il rossonero Pulisic ha spedito alle stelle il tiro dagli 11 metri, tenendo la partita in parità totale.

Una delle notizie che saltano maggiormente all’occhio in casa Juventus è l’esclusione di Teun Koopmeiners, ieri rimasto in panchina per tutti i 90 minuti. L’olandese è stato bocciato da Igor Tudor dopo le ultime prestazioni, in particolare dopo il pareggio col Villarreal in cui è risultato il peggiore in campo. L’ennesima dimostrazione di come l’ex Atalanta non riesca proprio a trovare la strada giusta, restando un elemento prevedibile e poco creativo.

Koopmeiners, prima gioia stagionale: torna tra i convocati della Nazionale olandese

Il paradosso di queste ore è che Koopmeiners, pur essendo un vero e proprio oggetto misterioso in casa Juventus, è stato premiato in qualche modo. Arriva la prima soddisfazione personale di una stagione non certo nata sotto i migliori auspici per il classe ’98.

Il c.t. della Nazionale olandese Ronald Koeman ha infatti convocato anche Koopmeiners per i prossimi impegni internazionali, precisamente per le sfide di qualificazione ai Mondiali contro Malta giovedì 9 e contro la Finlandia il 12 ottobre. Una notizia a sorpresa, arrivata proprio dopo l’esclusione di ieri in Juve-Milan.

Il motivo della convocazione in maglia oranje è semplice: Koeman ha richiamato Koopmeiners per mancanza di alternative. Lo juventino è stato scelto dopo l’infortunio occorso a Quinten Timber, centrocampista di talento del Feyenoord che era stato precedentemente chiamato dal commissario tecnico. In pratica l’ex Atalanta viene preso in considerazione solo come scelta di ripiego, quando i titolari danno forfait.

Vedremo se la convocazione di Koopmeiners potrà quanto meno risollevare il morale al calciatore della Juventus, che ha fallito totalmente nel ritorno al ruolo di trequartista. Un flop costato 60 milioni di euro la scorsa estate e che ancora fa disperare i tifosi bianconeri, anche coloro che fino all’ultimo hanno sperato in un rilancio di Koop dopo una prima stagione insufficiente.