Brutto infortunio per uno dei sicuri protagonisti del big match della prossima giornata di campionato: out per Lazio-Juventus quasi sicuro.

Domenica prossima alle ore 20:45 andrà in scena in Serie A uno scontro diretto fra squadre in netta difficoltà in questo inizio di stagione. Da una parte la Lazio di Maurizio Sarri, che paga l’impossibilità di fare mercato e di rinforzare la propria rosa, dall’altra la Juventus di Igor Tudor, che dopo un avvio promettente ha smesso di trovare la vittoria, rischiando di ricadere nella cosiddetta ‘pareggite’.

Lazio-Juve dunque ha il sapore di derby tra decadute, ma chi vincerà questo scontro diretto potrà guardare al proseguo di stagione con maggiore ottimismo. Una cosa accomuna fortemente le due rivali: i tanti, troppi infortuni muscolari subiti dai propri calciatori in questo avvio di stagione, che stanno complicando i piani dei rispettivi allenatori.

Basti pensare che la Juve ha già perso il proprio leader difensivo Gleison Bremer, per colpa di una ricaduta al menisco. La Lazio invece in questo avvio di campionato è stata già costretta a sostituire nel corso dei primi tempi ben 5 calciatori per stop muscolari: clamoroso il precedente nel derby del 21 settembre, quando Sarri perse nel giro di 45′ sia Dele-Bashiru che Rovella.

Lazio, altro stop per infortunio: si ferma Cancellieri, ecco i tempi di recupero

L’ultima defezione in casa Lazio preoccupa non poco mister Sarri, che durante il match di Bergamo contro l’Atalanta di ieri (finito 0-0) ha dovuto sostituire dopo 22′ di gioco Matteo Cancellieri, l’esterno destro di piede mancino che ha chiesto il cambio già nel primo tempo.

Cancellieri ha ammesso di aver sentito un pizzico sotto la coscia sinistra, precisamente sul lato del flessore. Un dolore che si è acuito poco dopo, visto che l’ex Verona si è visto tornare in panchina dopo le cure con un’ampia fasciatura sulla coscia e soprattutto zoppicando. Insomma, non sembra nulla di buono per il classe 2002, che aveva cominciato molto positivamente la stagione, segnando 3 reti in 6 giornate.

Secondo il Corriere dello Sport, Cancellieri rischierebbe almeno 20 giorni di stop per questo risentimento muscolare, nella speranza che gli esami strumentali non intravedano una lesione più grave al flessore sinistro. Insomma, senza dubbio l’ala d’attacco laziale salterà il match con la Juventus di domenica prossima, per poi essere valutato in vista delle prossime gare.

Oltre a Cancellieri, la Lazio dovrà valutare anche le condizioni fisiche di altri suoi calciatori. Difficile, quasi impossibile, che possano recuperare per la Juve né Castellanos né Gigot, mentre si nutre speranze sul ritorno tra i convocati di Rovella e Pellegrini.