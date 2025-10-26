Il centrocampista giallorosso, ormai certo di non rinnovare col suo club, potrebbe finire a Torino in uno scambio davvero clamoroso

Un destino curioso. Condiviso però, con le dovute piccole differenze delle rispettive situazioni, con altri prestigiosi colleghi. Gli stessi che, come lui, attendono di conoscere il proprio destino assumendo questo col significato di ‘prossima squadra’ in cui trasferirsi in un futuro che appare sempre più prossimo.

Lorenzo Pellegrini, bandiera giallorossa e Capitano indiscusso della squadra fino alla precedente gestione conclusasi con la rimonta europea di Claudio Ranieri, non rinnoverà il suo contratto col club capitolino a fine stagione. Questo è un dato di fatto comunicato con largo anticipo allo stesso calciatore.

Molti chilometri più a Nord, a Torino, anche un certo Dusan Vlahovic conosce già il suo destino dopo un’estate in cui la dirigenza bianconera ha fatto di tutto per cederlo senza però trovare chi sborsasse la cifra richiesta. E anche quando questa sarebbe stata messa sul piatto, è stato il giocatore a rifiutare le destinazioni corrispondenti.

Assieme al serbo, un altro bianconero è vicino a dare per ufficiale l’addio a fine anno (o a gennaio, eventualità che potrebbe toccare anche il romano e lo slavo): si tratta di Weston McKennie, uno abituato ormai da tre sessioni estive di scambi a leggere il suo nome accostato a club con cui la Juve avrebbe voluto fare affari in una logica di scambio con contropartite tecniche incluse.

Ebbene forse ora ci siamo: l’americano, da tempo nel mirino del DS della Roma Frederic Massara, potrebbe prendere la via della Capitale, magari anticipato dall’ex nazionale azzurro, che piace allo staff tecnico bianconero.

Pellegrini alla Juve, ecco l’arma bianconera per arrivare all’azzurro

Nell’ottica di evitare che un proprio patrimonio, cresciuto nelle Giovanili del club, possa andar via a costo zero il prossimo luglio, la società di Trigoria starebbe prendendo in seria considerazione l’idea di cedere ‘Lollo’ già nella sessione invernale di scambi.

Già vicino a trasferirsi all’Inter o al Napoli nello scorso mercato invernale (l’operazione fu di fatto bloccata da Ranieri dopo l’exploit al Derby del 5 gennaio 2025 del numero ‘7’), Pellegrini potrebbe approdare alla Continassa attraverso uno scambio che sarebbe ben gradito all’esigente Gasperini.

Il citato McKennie – anch’egli in scadenza di contratto il prossimo giugno con pochissimi segnali pervenuti finora dal club per un ipotetico rinnovo – piace infatti da tempo al tecnico di Grugliasco. Che sarebbe disposto a sacrificare l’ex Sassuolo (ma non Cristante, come in prima battuta aveva chiesto la Juve) pur di arrivare al jolly americano.

Lo scambio, difficile ma tutt’altro che impossibile, dovrebbe essere impostato o a titolo definitivo o rinnovando preventivamente (come già fatto dalla Roma con Zalewski un anno fa prima di darlo in prestito all’Inter) i contratti dei due calciatori. Di modo da intavolare un affare che in prima battuta verrebbe chiuso con la formula del trasferimento temporaneo con diritto (od obbligo) di riscatto. Magari reciproco.