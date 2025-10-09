Un momento di raccoglimento ed emotività riguardante una stella della Roma, che ha rivelato di attraversare un periodo di dolore particolare.

Ogni volta che arriva una notizia di lutto legata al mondo del calcio rappresenta una vera e propria tragedia per i tifosi e gli appassionati. Soprattutto quando ad andarsene sono personaggi giovani ed ancora nel fiore degli anni.

Basti ricordare la tragedia di Diogo Jota e di suo fratello André Silva, entrambi deceduti a causa di un terribile incidente la scorsa estate. Il tragico destino del calciatore del Liverpool a soli 29 anni ha lasciato di stucco l’intero mondo del pallone, ed ancora oggi viene ricordato con manifestazioni ed esultanze particolari.

Anche l’ambiente della Roma è stato di recente colpito da un lutto davvero devastante, una bruttissima notizia che ha commosso tutti i tifosi romanisti. Parliamo della scomparsa del piccolo Enzo, figlio dell’ex portiere giallorosso Julio Sergio, ovvero un calciatore che viene ancora oggi incensato per il suo attaccamento ai colori e per le prestazioni positive in passato.

Julio Sergio ed il dolore ancora forte per la scomparsa del piccolo Enzo

Julio Sergio ha perso suo figlio per colpa di un male incurabile. Aveva pubblicato delle foto che lo ritraevano premuroso e molto attaccato al giovanissimo e sfortunato Enzo, che a fine luglio scorso ha perso la sua battaglia personale, lasciando tutti scossi e senza parole.

Oggi, a qualche mese di distanza, l’ex portiere brasiliano ha rilasciato una sentita intervista al Corriere della Sera parlando proprio del suo dolore, che resta fortissimo anche dopo tutta la vicinanza dimostratagli dai tifosi romanisti.

“Enzo manca tutti i giorni. Il suo ricordo vive in ogni cosa che facciamo. Il ricordo di lui, di ciò che abbiamo fatto assieme, di ciò che eravamo – ha detto Julio Sergio – Enzo è sempre con me. Lo vedo e lo sento in ogni attimo. È nelle mie giornate e nelle mie preghiere. E ogni tanto ci parlo. Quando ho momenti difficili gli chiedo una mano, so che mi può aiutare”.

Le parole più dure sono arrivate nel finale dell’intervista: “Il dolore non se ne andrà mai, Enzo non c’è e non ci sarà più. Ci rivedremo tra qualche anno”. Julio Sergio, estremo difensore della Roma dal 2006 al 2011, ha ricordato come Enzo fosse un tifoso appassionato del club giallorosso, oltre che del Santos, e sognava di fare il corso da allenatore per poter lavorare al fianco del papà. Un destino sconvolgente e che nessun genitore si meriterebbe di vivere.