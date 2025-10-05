Christian Pulisic rischia di lasciare il Milan a fronte di una maxi-offerta nel prossimo mercato di riparazione a gennaio.

Quando si parla di fuoriclasse, di calciatori decisivi in casa Milan, si fa spesso riferimento a Rafael Leao, un elemento che ha tutte le caratteristiche e le qualità per fare la differenza ed indirizzare le partite. Oppure non si può citare Luka Modric, il veterano e campionissimo croato che ha deciso di chiudere la sua esperienza calcistica in rossonero.

Ma spesso vengono sottovalutate le qualità assolute di Christian Pulisic, un attaccante che ha dimostrato di saper fare tutto e di essere incisivo come pochi in zona gol. Lo statunitense, alla terza stagione con la maglia del Milan, sembra essere il vero trascinatore, almeno in fase offensiva. Il suo score stagionale parla di 4 gol e 2 assist nelle prime cinque gare di campionato, oltre ai due centri segnati in Coppa Italia.

Pulisic è il vero uomo in più per Massimiliano Allegri, che sa di poterlo schierare in varie zone del campo e di avere da lui sempre un rendimento intenso e di qualità. L’ex Chelsea, proprio per questo motivo, vanta ancora dei corteggiamenti dall’estero. In particolare un club potrebbe tornare alla carica a gennaio, facendo uno sgarbo proprio al tecnico del Milan che tanto punta su di lui.

West Ham, occhi su Pulisic: pronta la maxi-offerta nel mercato di gennaio

Secondo quanto riportato dal portale spagnolo Fichajes.net, Christian Pulisic sarebbe finito nel mirino di un club di Premier League, con enorme bisogno di fare il salto di qualità. Parliamo del West Ham, che da pochi giorni ha anche cambiato guida tecnica puntando sul portoghese Nuno Espirito Santo dopo un avvio sballato con Graham Potter in panchina.

La squadra londinese ha già deciso di investire cifre importanti a gennaio per rinforzare la rosa, in particolare un attacco dove a parte le discrete qualità di capitan Bowen e Summerville mancano uomini da gol e spunto. Pulisic è dunque un obiettivo serio degli ‘Hammers’.

Pronti ben 50 milioni di euro per convincere il Milan a cedere Pulisic nella sessione di riparazione. Una cifra che potrebbe far tentennare Furlani e compagnia, visto che nell’estate 2023 il cartellino dell’americano era costato circa 20 milioni dal Chelsea. Potrebbe però essere mister Allegri a mettersi di traverso, visto che punta ciecamente sul ritmo e sul cambio di passo di Pulisic.

Il numero 11 rossonero era sbarcato in Europa da giovanissimo, individuato dal Borussia Dortmund, per poi diventare un talento della rosa del Chelsea, con cui ha anche vinto una Champions League. Ora le porte della Premier possono riaprirsi per il classe ’98.