Il giovane attaccante nerazzurro è stato inserito in una lista ristretta composta da tanti gioielli in erba: arriva l’investitura ufficiale
Predestinato. Enfant prodige. Talento dal sicuro avvenire, con già un ottimo presente costantemente alimentato da prestazioni e gol. Tutto questo è Francesco Pio Esposito, uno dei ragazzi ‘on fire‘ della nuova generazione.
Protagonista di un’ascesa prepotente al suo primo anno in Serie A – lo scorso anno il più piccolo della famiglia di calciatori ha fatto faville nello Spezia – l’attaccante si è già tolto la soddisfazione di realizzare il suo primo gol nel massimo campionato, a cui ha fatto seguire, pochi giorni dopo, la sua sua prima rete con la maglia della Nazionale azzurra.
E sì che, sia nell’Inter che nell’Italia, ci sarebbe anche una concorrenza niente male. Il ragazzo però ha saputo sgomitare nel modo giusto per ritagliarsi il suo spazio, diventando in breve tempo una certezza, più che una fumosa promessa di futura gloria.
Il nativo di Castellammare di Stabia ha fatto la sua utilissima apparizione anche nelle recentissima vittoria dell’Inter allo Stadio Olimpico contro la Roma: mezz’ora di sacrificio per la squadra, di falli conquistati, di capacità di difendere il pallone facendo salire la squadra nei momenti di difficoltà che pure ci sono stati.
Inevitabile quasi che tutto questo lavoro fosse in qualche modo premiato anche in sede ‘istituzionale’: puntualmente è arrivato un riconoscimento che certifica l’acquisizione di un certo status da parte del calciatore nerazzurro.
Pio Esposito e la prestigiosa lista dei 25 talenti in erba
Qualche giorno fa è stata comunicata la lista definitiva dei 25 finalisti del ‘Golden Boy 2025‘ da cui uscirà l’Absolute Best dell’anno, deciso da una giuria specializzata di 50 giornalisti europei. Lo scorso anno, tanto per sottolineare il prestigio dell’iniziativa, il premio fu vinto da un certo Lamine Yamal.
Delle 5 wild card assegnate al quotidiano ‘Tuttosport‘, due sono state destinate ai calciatori italiani che più hanno impressionato nell’anno solare: uno è Giovanni Leoni, lo sfortunato difensore ex Parma infortunatosi gravemente nella sua prima uscita stagionale con la nuova e prestigiosa maglia del Liverpool; l’altro è proprio il bomber dell’Inter, che proverà ad ottenere un piazzamento d’onore in un elenco composto dai migliori talenti del calcio europeo e mondiale.
I 20 finalisti del ‘Golden Boy 2025’:
PAU CUBARSÍ – Barcellona
DÉSIRÉ DOUÉ – Paris Saint-Germain
DEAN HUIJSEN – Real Madrid
KENAN YILDIZ – Juventus
WARREN ZAÏRE-EMERY – Paris Saint-Germain
ARDA GÜLER – Real Madrid
FRANCO MASTANTUONO – Real Madrid
ETHAN NWANERI – Arsenal
GEOVANY QUENDA – Sporting Lisbona
ESTÊVÃO – Chelsea
SENNY MAYULU – Paris Saint-Germain
NICO O’REILLY – Manchester City
ELIESSE BEN SEGHIR – Bayer 04 Leverkusen
VICTOR FROHOLDT – FC Porto
LUCAS BERGVALL – Tottenham Hotspur
ARCHIE GRAY – Tottenham Hotspur
MAMADOU SARR – RC Strasbourg
Le 5 wild card assegnate a ‘Tuttosport‘:
OBE BELLINGHAM – Borussia Dortmund
FRANCESCO PIO ESPOSITO – Inter
RODRIGO MORA – FC Porto
GIOVANNI LEONI – Liverpool
ALEKSANDAR STANKOVIĆ – Club Brugge.