Il giovane attaccante nerazzurro è stato inserito in una lista ristretta composta da tanti gioielli in erba: arriva l’investitura ufficiale

Predestinato. Enfant prodige. Talento dal sicuro avvenire, con già un ottimo presente costantemente alimentato da prestazioni e gol. Tutto questo è Francesco Pio Esposito, uno dei ragazzi ‘on fire‘ della nuova generazione.

Protagonista di un’ascesa prepotente al suo primo anno in Serie A – lo scorso anno il più piccolo della famiglia di calciatori ha fatto faville nello Spezia – l’attaccante si è già tolto la soddisfazione di realizzare il suo primo gol nel massimo campionato, a cui ha fatto seguire, pochi giorni dopo, la sua sua prima rete con la maglia della Nazionale azzurra.

E sì che, sia nell’Inter che nell’Italia, ci sarebbe anche una concorrenza niente male. Il ragazzo però ha saputo sgomitare nel modo giusto per ritagliarsi il suo spazio, diventando in breve tempo una certezza, più che una fumosa promessa di futura gloria.

Il nativo di Castellammare di Stabia ha fatto la sua utilissima apparizione anche nelle recentissima vittoria dell’Inter allo Stadio Olimpico contro la Roma: mezz’ora di sacrificio per la squadra, di falli conquistati, di capacità di difendere il pallone facendo salire la squadra nei momenti di difficoltà che pure ci sono stati.

Inevitabile quasi che tutto questo lavoro fosse in qualche modo premiato anche in sede ‘istituzionale’: puntualmente è arrivato un riconoscimento che certifica l’acquisizione di un certo status da parte del calciatore nerazzurro.

Pio Esposito e la prestigiosa lista dei 25 talenti in erba

Qualche giorno fa è stata comunicata la lista definitiva dei 25 finalisti del ‘Golden Boy 2025‘ da cui uscirà l’Absolute Best dell’anno, deciso da una giuria specializzata di 50 giornalisti europei. Lo scorso anno, tanto per sottolineare il prestigio dell’iniziativa, il premio fu vinto da un certo Lamine Yamal.

Delle 5 wild card assegnate al quotidiano ‘Tuttosport‘, due sono state destinate ai calciatori italiani che più hanno impressionato nell’anno solare: uno è Giovanni Leoni, lo sfortunato difensore ex Parma infortunatosi gravemente nella sua prima uscita stagionale con la nuova e prestigiosa maglia del Liverpool; l’altro è proprio il bomber dell’Inter, che proverà ad ottenere un piazzamento d’onore in un elenco composto dai migliori talenti del calcio europeo e mondiale.

I 20 finalisti del ‘Golden Boy 2025’:

PAU CUBARSÍ – Barcellona

DÉSIRÉ DOUÉ – Paris Saint-Germain

DEAN HUIJSEN – Real Madrid

KENAN YILDIZ – Juventus



MYLES LEWIS-SKELLY – ArsenalWARREN ZAÏRE-EMERY – Paris Saint-GermainARDA GÜLER – Real MadridFRANCO MASTANTUONO – Real MadridETHAN NWANERI – ArsenalJORREL HATO – ChelseaGEOVANY QUENDA – Sporting LisbonaESTÊVÃO – ChelseaLENY YORO – Manchester UnitedSENNY MAYULU – Paris Saint-GermainNICO O’REILLY – Manchester CityELIESSE BEN SEGHIR – Bayer 04 LeverkusenVICTOR FROHOLDT – FC PortoLUCAS BERGVALL – Tottenham HotspurARCHIE GRAY – Tottenham HotspurMAMADOU SARR – RC Strasbourg

Le 5 wild card assegnate a ‘Tuttosport‘:

OBE BELLINGHAM – Borussia Dortmund

FRANCESCO PIO ESPOSITO – Inter

RODRIGO MORA – FC Porto

GIOVANNI LEONI – Liverpool

ALEKSANDAR STANKOVIĆ – Club Brugge.