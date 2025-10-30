Nelle ultime settimane si rincorrono le indiscrezioni su Sanremo 2026 e sembra che ci sia una brutta notizia per i fan della kermesse musicale. Ecco quale.

Anche se mancano ancora alcuni mesi al Festival di Sanremo 2026, come ogni anno sono tanti i rumors che ruotano intorno a questa kermesse musicale. Si sa che il conduttore sarà Carlo Conti ma c’è molta attesa di scoprire le co-conduttrici e i co-conduttori.

Non solo ma c’è anche molta ansia legata alla proclamazione dei concorrenti, che sarà fatta da Carlo Conti. Proprio a questo proposito c’è una brutta notizia per i fan. Ecco chi salterà Sanremo 2025.

Niente Sanremo 2026: ecco chi salta la kermesse musicale

Fra i concorrenti del Festival di Sanremo 2026, in tanti si aspettavano anche Angelina Mango che, di recente, ha fatto uscire a sorpresa un nuovo album dopo mesi in cui aveva deciso di fermarsi. La cantante, vincitrice de La noia, è molto amata e in tanti avrebbero voluto vederla tornare sul palco dell’Ariston dove ha trionfato due anni fa.

Eppure sembra che non sarà così. Stando ad un articolo firmato da Giuseppe Candela su Chi, sembra che Angelina Mango non abbia presentato alcun brano per Sanremo 2026. Evidentemente la cantante potrebbe aver bisogno ancora di tempo per se. Ma chiaramente questa è solo un’indiscrezione.

C’è da dire che Angelina non ha nemmeno partecipato alla puntata di This is me dedicata a Lorella Cuccarini, nonostante il promo del programma avesse lasciato intendere questo. Inoltre non ha nemmeno ancora partecipato ad una puntata di Amici per promuovere il suo nuovo progetto discografico, intitolato Caramè.

Quindi Angelina Mango non dovrebbe esserci a Sanremo ma ci sono indiscrezioni sugli altri big che potrebbero partecipare alla kermesse musicale. In particolare All Music Italia e Il Messaggero hanno provato a lanciare dei nomi: secondo loro potrebbero partecipare Madame, Blanco, Alfa, Emma, Mara Sattei, Serena Brancale, California e Tedua.

Si tratta di artisti molto amati e sulla cresta dell’onda, quindi è probabile che molti di loro parteciperanno davvero. Anche se non ci sarà Angelina Mango, sarà comunque una bella consolazione vedere questi altri concorrenti. Purtroppo, però, è stata smentita anche la voce sulla presunta partecipazione a Sanremo 2026 da parte di Tiziano Fero.

Insomma, se questa indiscrezione dovesse essere vera, i fan di Angelina Mango dovranno attendere ancora per rivederla esibire all’Ariston.