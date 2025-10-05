Il Napoli batte il Genoa 2 a 1 con i gol di Anguissa e Hojlund. I partenopei ribaltano il risultato nel secondo tempo, dopo 60 minuti di grande sofferenza. La squadra di Vieira con la partita migliore della stagione è riuscita a impaurire i campioni in carica, con le grandi sgroppate di Norton Cuffy e Ekhator. Proprio l’attaccante rossoblù di tacco nel primo tempo era riuscito a battere Milinkovic Savic, dopo un dribbling bruciante di Cuffy capace di lasciare sul posto Olivera nello spazio di tre metri.

Il Napoli ha attaccato sempre, ma fino all’ingresso di De Bruyne e Spinazzola non era mai riuscito a mettere in difficoltà Leali. Poi dopo l’uscita dal campo di Politano e Olivera, la classe del centrocampista belga appena entrato ha illuminato il Maradona. Le sue imbucate hanno portato pericoli nell’area avversaria. Il numero di occasioni pericolose è aumentato in maniera significativa. Insieme a lui la spinta di Spinazzola, con sovrapposizioni e cross millimetrici hanno fatto il resto. Proprio il terzino napoletano ha avviato l’azione del pareggio, cercando la testa di Hojlund: il pallone intercettato da un difensore del Genoa, rimane in area e viene spedito in rete di testa da Anguissa. Lo stesso attaccante si vede annullare un gol dopo un suggerimento di De Bruyne, ma il centrocampista del Napoli era partito in fuorigioco. Il gol buono arriva 5 minuti dopo e ripaga gli sforzi dell’attaccante titolare di Conte, che deve raccogliere la respinta di Leali dopo il tiro velenoso di Anguissa.

Con un paio di alternative in campo il Napoli non è riuscito a dimostrare la forza che ha fatto vedere quando anche i due titolari lasciati in panchina sono scesi in campo. C’è un Napoli con De Bruyne in campo, e un Napoli senza.