Serie A in lacrime per questa ultima notizia drammatica, che riguarda un bomber del passato, che ha fatto sognare moltissimi tifosi.

La cosa più dolorosa per un appassionato di calcio è venire a sapere della scomparsa di un proprio beniamino, di un calciatore per cui si è tifato e che è stato un idolo e punto di riferimento. A volte si pensa sbadatamente che i calciatori siano personaggi al di sopra della realtà dei fatti, ma invece anche loro sono soggetti ai drammi ed i problemi della vita quotidiana.

In questo senso il 2025 è stato finora un anno ricco di notizie devastanti. Basti pensare alla morte di Diogo Jota e di suo fratello André Silva, rimasti vittime questa estate di un terribile schianto con la propria auto. Oppure dei drammi vissuti da Julio Sergio, ex portiere della Roma, e Matthias Verreth, calciatore del Bari, entrambi costretti a piangere la prematura scomparsa dei propri figli.

I drammi non sono purtroppo terminati, visto che nelle scorse ore è venuto a mancare uno storico calciatore, una bandiera del Bologna che era rimasto impresso nella memoria di molti tifosi come uno degli attaccanti più prolifici della storia.

Bologna e Milan piangono Gino Pivatelli, storico bomber degli anni ’50

Doloroso e triste l’addio a Gino Pivatelli, un nome che ai tifosi più giovani dirà ben poco, ma che in realtà rappresenta la storia del Bologna calcio e di diversi altri club di Serie A. Uno storico attaccante, tra i più prolifici della sua generazione, che ci ha lasciati alla veneranda età di 92 anni.

Veneto di nascita, Pivatelli aveva cominciato a giocare a calcio da mezzala nel Verona, per poi essere spostato, grazie alle intuizioni di Gipo Viani e Aldo Campatelli, nel ruolo di centravanti puro. Una grande fortuna per il Bologna, squadra della quale divenne una bandiera giocandovi tra il 1953 ed il 1960, andando a realizzare ben 105 reti con i rossoblu. Attualmente Pivatelli è il quarto miglior marcatore della storia del Bologna.

Successivamente ha disputato un’annata non esaltante con il Napoli, prima di trasferirsi per un biennio nel Milan, con cui vinse il suo unico Scudetto nel 1962, mentre l’anno successivo fu tra coloro che alzarono la prima storica Coppa dei Campioni rossonera, al fianco di campioni leggendari come Trapattoni, Altafini e Rivera.

Dopo una breve parentesi al Baracca Lugo, Pivatelli smise col calcio giocato tornando a vivere a Bologna, città che ha sempre amato e considerato come casa. Ha anche giocato 7 volte con la Nazionale italiana ed è divenuto allenatore delle giovanili rossoblu. La sua scomparsa è l’ennesimo tassello che se ne va di un calcio nostalgico e romantico.