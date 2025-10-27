Daniele De Rossi può tornare in Serie A da allenatore dopo la rescissione del contratto che lo legava ancora alla Roma.

Negli ultimi mesi si è spesso parlato di un ritorno in panchina per Daniele De Rossi, fermo fin dallo scorso anno, quando è stato esonerato dalla Roma. L’ex centrocampista è spesso indicato come ipotesi ideale per squadre che vogliono puntare su un progetto a lungo termine e su un tecnico giovane e con idee fresche.

Ma finora tutti i rumors sono andati a vuoto, con De Rossi poco convinto di certe proposte ed a volte obbligato a smentire queste voci. Uno dei problemi legati all’ingaggio dell’allenatore nativo di Ostia risaliva al contratto oneroso (circa 3 milioni netti all’anno) che aveva siglato con la Roma fino al 2027. Ma qualche settimana fa il club giallorosso ha trovato l’accordo per rescindere il contratto con il suo ex capitano.

Non sembrano mancare le occasioni di tornare protagonista in panchina, nel calcio che conta, per De Rossi. Sono diverse infatti le panchine a rischio in Serie A in queste settimane: in particolare un club di alto livello è sempre più vicino a cambiare allenatore e potrebbe così pensare anche a DDR per iniziare un nuovo percorso.

Fiorentina, Pioli agli sgoccioli: De Rossi in pole per la panchina viola

Non si tratta della panchina del Torino, alla quale De Rossi è stato vicino in estate ma alla fine gli è stato preferito il più esperto Marco Baroni, che sta finalmente trovando i risultati giusti in campionato. Bensì si avvicina l’ipotesi di un cambio per la Fiorentina.

La squadra viola è ferma all’ultimo posto in classifica, con 4 punti in compagnia del Pisa. Zero vittorie stagionali, 4 punti derivanti da altrettanti pareggi e sconfitte piuttosto pesanti che stanno lasciando indietro la formazione viola. Stefano Pioli resta uno dei maggiori imputati di questo avvio deludente, e forse non basterà il pareggio in rimonta col Bologna per salvare la panchina.

Secondo Il Messaggero l’esonero di Pioli sembra ormai prossimo. Possibile che Rocco Commisso attenda il turno infrasettimanale contro l’Inter prima di prendere una decisione definitiva. I nomi sul taccuino della dirigenza viola per sostituirlo sono due: Thiago Motta, ex tecnico della Juventus, e come detto De Rossi che attualmente viene indicato come il favorito anche dalla piazza.

Dunque i due ex centrocampisti della Nazionale azzurra, entrambi protagonisti ad Euro 2012 da calciatori, si contenderanno il posto di nuovo allenatore della Fiorentina. De Rossi tra l’altro ritroverebbe nella rosa dei toscani l’ex compagno di squadra, ai tempi della Roma, Edin Dzeko.