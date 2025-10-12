Un infortunio che ha lasciato tutti a bocca aperta in casa Juventus. Tempi infiniti per il recupero e rientro in campo sempre più lontano.

Nel calcio di oggi, sempre più frenetico e ricco di impegni anche infrasettimanali, gli infortuni muscolari non risparmiano praticamente nessuno. È diventata una rarità vedere calciatori in grado di giocare un numero elevatissimo di partite stagionali senza doversi fermare per problemi fisici.

Le articolazioni e le fibre muscolari sono troppo spesso sotto stress. In particolare le lesioni ai legamenti sono divenute ormai dei veri e propri incubi. In casa Juventus lo sanno bene, visto che lo scorso anno ben due difensori titolari, ovvero il brasiliano Bremer ed il colombiano Cabal, hanno chiuso la stagione anzitempo per la rottura del legamento crociato del ginocchio.

Ma c’è un altro caso nella rosa della Juve che sta facendo scalpore; un calciatore, anche di livello internazionale, che è letteralmente uscito dai radar per via di ripetuti infortuni che lo stanno tenendo fuori dai campi per quasi due stagioni intere. Parliamo dell’attaccante Arkadiusz Milik, che dopo una prima annata positiva in bianconero è divenuto schiavo dei suoi problemi fisici.

Milik è sempre più un caso: ancora fuori per infortunio, 17 mesi fa l’ultima apparizione

Milik è sempre stato un attaccante tanto forte dal punto di vista tecnico quanto fragile da quello muscolare ed articolare. Anche ai tempi del Napoli restò fuori a lungo per la lesione del crociato, ma alla Juventus sta rischiando un’assenza da record.

L’ultima apparizione in Serie A con la maglia juventina risale al 25 maggio 2024, ultima giornata di campionato. Milik scese in campo in Juventus-Monza, per poi far letteralmente perdere le proprie tracce. Il calciatore polacco disputò qualche settimana dopo alcuni minuti in campo con la maglia della sua Nazionale, subendo successivamente un delicato infortunio al ginocchio.

Una volta ristabilito, Milik ha però iniziato a soffrire di altri problemi: stop agli adduttori, al polpaccio, ricadute alle ginocchia ed altri affaticamenti muscolari vari. Fatto sta che l’ex Napoli e Marsiglia è rimasto ai box per tutta la stagione 2024/2025 e lo stesso trend sta capitando anche nell’annata da poco iniziata.

I tifosi della Juve si sono accorti della sua presenza in rosa solo dalle foto di rito effettuate alla Continassa. Mentre mister Igor Tudor è consapevole di non poter considerarlo abile ed arruolabile in campo. Un mistero vero e proprio che ha messo fuori causa uno degli attaccanti più brillanti del calcio polacco che, nei periodi più brillanti dal punto di vista fisico, aveva dimostrato tutto il suo valore.