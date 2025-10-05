Juventus beffata nuovamente sul mercato. L’intervento di Beppe Marotta sembra aver orientato la scelta finale verso l’Inter.

Juventus e Inter sono due rivali storiche praticamente da sempre, le due formazioni più tifate in Italia e spesso costrette a contendersi i medesimi traguardi. Una rivalità che è divenuta sempre più dura e sentita negli ultimi anni, soprattutto dopo lo scandalo Calciopoli e la retrocessione d’ufficio della Juve.

Oltre che a lottare in campionato o nelle coppe per arrivare al vertice, Juve e Inter si sono spesso ritrovate a duellare anche in ambito calciomercato. Non è cosa rara vedere le dirigenze bianconera e nerazzurra sfidarsi a colpi di offerte, proposte e trattative verso gli stessi obiettivi di mercato. Senza parlare degli affari e degli scambi messi in atto tra queste due società rivali.

Il prossimo duello di mercato potrebbe arrivare in zona portieri, in vista della prossima stagione sportiva. Nel 2026 è possibile che sia la Juventus che l’Inter decidano di investire su un portiere di alto livello: i bianconeri perderanno sicuramente il secondo Perin, mentre i nerazzurri non hanno più grande stima nel veterano Sommer.

Marotta beffa la Juventus: l’Inter ora è in pole per Carnesecchi

Un calciatore che piace particolarmente ad entrambe le squadre è senza dubbio Marco Carnesecchi, ovvero il talentuoso portiere classe 2000 dell’Atalanta, già da tempo nel giro della Nazionale maggiore italiana. Un talento assoluto che le big di Serie A corteggiano da tempo.

Su Carnesecchi c’era da tempo l’interesse della Juventus, anche prima di virare su Di Gregorio, attuale titolare della formazione bianconera. I sondaggi della società di Torino però sono sempre andati a vuoto; il rischio ora è che l’Inter possa inserirsi seriamente, in vista della prossima stagione, e portarsi a casa il 25enne portiere nativo di Rimini.

Beppe Marotta ed i suoi collaboratori si starebbero muovendo in queste ore per trovare un accordo sia con Carnesecchi, sia con l’Atalanta. Una delle priorità assolute di mercato dell’Inter è trovare un estremo difensore giovane ed affidabile, dando il benservito a Sommer dopo le ultime prove tutt’altro che determinanti.

Anche i tifosi nerazzurri, chiamati a rispondere ad un sondaggio di Calciomercato.it, hanno approvato questo investimento. Carnesecchi è risultato il portiere ideale su cui investire nella prossima stagione, con il 38,9% dei voti. Il suo profilo appare più attraente rispetto a quelli di altri grandi portieri, come Mike Maignan (in scadenza con il Milan) o Mile Svilar, che la Roma ha blindato fino al 2030 ma, viste le necessità finanziarie dei capitolini, ancora non considerato incedibile.