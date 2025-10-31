La dichiarazione di Pregliasco in Commissione Covid: “Ho ricevuto finanziamenti dalle aziende farmaceutiche”. Il commento di Giovanni Frajese in diretta.

Nonostante la titubanza della gente, dalla Commissione Covid fuoriescono notizie e dichiarazioni pesanti. La scorsa settimana il presidente di commissione Marco Lisei e i commissari hanno sentito il professor Fabrizio Pregliasco, uno dei volti più noti in tv durante la pandemia. Indimenticabile la canzone parodia di Natale sui vaccini in cui ha partecipato con Bassetti e Crisanti: “Sì sì sì vax vacciniamoci”. Durante l’audizione, Pregliasco ha parlato della “buona sicurezza” dei vaccini e degli effetti avversi “non particolarmente rilevanti”. Ma la novità è un’altra: “Negli ultimi quattro anni ho avuto rapporti diretti di finanziamento con i seguenti soggetti portatori di interessi commerciali in campo sanitario: Gsk, Sequirus, Bayer, Janssen, Sanofi, Bausch & Lomb, Lilly, Pfizer, Moderna, Novavax, Procter & Gamble”. Secondo Pregliasco però non si può parlare di conflitto di interesse. Lo dice in un’intervista ad Affaritaliani successiva all’audizione. “Non c’è alcun conflitto di interesse, che ci sarebbe semmai se questi contatti non fossero trasparenti”.

“Sono più indipendente di altri”

Pregliasco, incalzato dai commissari, ha poi aggiunto: “Forse sono più indipendente di altri perché ho ricevuto finanziamenti da più aziende”. Una risposta che non è piaciuta ad Antonella Zedda, senatrice FdI: “Mi perdoni, ma su questo sono intransigente: chi prende soldi da aziende non è terzo sul giudicare poi la questione dei vaccini”.

La reazione di Giovanni Frajese in diretta.