Thiago Motta può tornare in panchina in una big internazionale. Il tecnico italo-brasiliano è pronto a rilanciarsi dopo l’esonero dalla Juve.

Fino a due stagioni fa Thiago Motta era incensato da tutti, perché grazie al gioco offensivo e innovativo messo in pratica dal suo Bologna aveva sorpreso l’intero mondo del calcio italiano. L’ex centrocampista italo-brasiliano era riuscito a portare il club emiliano verso una memorabile qualificazione in Champions League.

Motta alla Juve
Per questo motivo la Juventus ha scelto di puntare forte su Motta, ritenendolo in quel momento l’allenatore giusto per poter costruire un progetto tecnico basato sui giovani talenti e sul gioco. Purtroppo per i bianconeri, questo tipo di ambizione è stata frenata dagli scarsi risultati ottenuti: troppi pareggi in campionato, eliminazione precoce sia in Coppa Italia che in Champions. Il risultato è stato quello di un esonero nella primavera scorsa.

Oggi dunque Thiago Motta è un tecnico giovane, ambizioso ma senza panchina. In estate diversi club hanno pensato a lui per iniziare un nuovo progetto, ma alla fine l’ex Juve è rimasto appiedato. Le ultime indiscrezioni di mercato però accostano il suo nome a quello di una panchina molto importante, di livello europeo.

Amorim a serio rischio: il Manchester United sonda anche Thiago Motta per la panchina

Infatti c’è un club di altissimo livello in Europa che sembra ormai prossimo a cambiare guida tecnica, dopo una partenza stagionale a dir poco deludente. Parliamo del Manchester United, la grande decaduta d’Inghilterra. La squadra inglese viene da stagioni sotto tono, come quella scorsa, in cui ha chiuso al 15° posto in classifica e perdendo la finale di Europa League con il Tottenham.

Ruben Amorim
Il tecnico Ruben Amorim, arrivato un anno fa dallo Sporting Lisbona con tutti gli onori del caso, non è riuscito a risollevare la situazione. Anche lui è passato dall’essere considerato l’erede di Mourinho all’ennesima vittima sacrificale del terremoto United. E, nonostante la vittoria odierna contro il Sunderland, Amorim sarebbe a rischio esonero.

Pare che tra i nomi sondati per la panchina dei Red Devils sia spuntato anche quello di Thiago Motta. L’ex allenatore di Bologna e Juventus stuzzica i dirigenti inglesi, per via del gioco sempre propositivo visto nelle sue squadre e per la capacità di far rendere al massimo i giovani. Inoltre Motta ritroverebbe un suo pupillo come Joshua Zirkzee, che ai tempi di Bologna era divenuto un vero top player d’attacco.

L’italo-brasiliano però non viaggia da solo: anche Gareth Southgate, ex c.t. dell’Inghilterra, e Xavi Hernandez sono stati sondati di recente dalla proprietà United. La Juve, che ancora paga lo stipendio a Motta dopo l’esonero, spera che il suo ex allenatore possa trovare un nuovo ingaggio.