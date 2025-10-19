Annuncio davvero doloroso ed inaspettato per il mondo del tennis maschile: anche Alcaraz e Sinner non credono alle loro orecchie.

Il tennis è forse uno tra i più frenetici e dispendiosi sport in ambito agonistico e professionale. Il motivo è chiaro: chi vuole arrivare ed attestarsi ad alti livelli deve partecipare a più tornei possibili e ottenere un numero elevati di risultati positivi, così da guadagnare punti e scalare il ranking mondiale.

I tennisti che sono costretti a fermarsi o che vivono periodi di magra in tal senso vengono automaticamente svantaggiati nel ranking, sorpassati dai rivali e costretti a riscalare da capo le classifiche. Insomma, una sorta di Hunger Games sportivo per usare un paragone filmico esagerato. Ma ultimamente i tennisti sono costretti a sforzi immani pur di restare ai vertici.

Basti pensare a ciò che è accaduto a fuoriclasse come Matteo Berrettini o Nick Kyrgios, per un periodo stabilmente nei top del ranking ATP e poi crollati addirittura fuori dalla top 100 per via della inattività e degli infortuni subiti. Ora, a rischiare un simile destino, è un altro giovane atleta di talento che però sarà costretto molto probabilmente ad un lungo stop per infortunio.

Che mazzata per Holger Rune: rottura del tendine d’achille per il tennista danese

Il protagonista in negativo di cui parliamo è Holger Rune, il talentuoso tennista danese classe 2003, dunque coetaneo del numero 1 al mondo Carlos Alcaraz. Un ragazzo dalla fisicità imponente e dalle ottime qualità sotto rete, peccato che ultimamente si è un pochino perso, alternando grandi risultati (come il trionfo agli Open di Barcellona) ad altre uscite di scena premature.

Rune stavolta si è fermato per un problema serio, durante il torneo di Stoccolma, precisamente nella semifinale contro il francese Humbert. Dopo aver vinto il primo set in maniera meritata, il danese ha dovuto dare forfait per infortunio. L’uscita dal campo dolorante e zoppicante non faceva intravedere nulla di buono. Un responso tremendo confermato dagli esami strumentali.

Per Rune si è trattato della rottura del tendine d’achille, un danno davvero doloroso per un tennista. Si parla di almeno 6 mesi di stop dunque per il 22enne nativo di Gentofte, come confermato anche dalla madre dell’atleta. Oltre a saltare il finale di stagione, Rune non potrà prendere parte agli Australian Open di gennaio ed a gran parte dei tornei sulla terra.

Una mazzata per Rune, che come detto viene da un 2025 fatto di alti e bassi, che lo ha portato al 10° posto del ranking ATP. Il rischio ora è che venga scavalcato da diversi rivali e che si allontani dai piazzamenti d’onore del tennis mondiale.