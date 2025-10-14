Notizia che potrebbe rimescolare le carte in vista dell’ultimo grande torneo di tennis dell’anno, le Finals di Torino che si disputeranno a novembre.

Si viaggia a passo spedito verso la fine della stagione tennistica 2025, un’annata che ha visto finora un dominatore assoluto come Carlos Alcaraz, capace di portare a casa ben 8 tornei. Il suo rivale diretto, l’italiano Jannik Sinner, è costretto ad inseguire, anche a causa dei vari stop subiti durante l’anno.

Archiviati i tornei in estremo oriente, si tornerà a giocare presto in Europa. Gli ultimi tornei di prestigio dell’anno si terranno a Vienna ed a Parigi-Bercy, prima dell’evento conclusivo ed a tratti più atteso. Ovvero le Nitto ATP Finals, il torneo che si disputerà nel mese di novembre a Torino e che vedrà sfidarsi i migliori otto tennisti della stagione.

Oltre alla sicura partecipazione di Alcaraz e Sinner, che come detto dominano la classifica mondiale con un distacco di punti davvero abissale rispetto ai rivali, c’è grande bagarre alle loro spalle per conquistare un posto alle Finals. Ma tutte le gerarchie potrebbero cambiare per via di un infortunio che riguarda uno dei seri candidati a partecipare a questo ultimo torneo.

De Minaur a rischio per le Finals: nuovo problema all’anca per l’australiano

Il tennista attualmente fermo ai box è Alex de Minaur, il talento australiano che ad oggi occupa la settima posizione della Race, ovvero la classifica stagionale che qualifica i migliori otto tennisti alle ATP Finals.

De Minaur è vittima di un nuovo problema all’anca, un infortunio che già nel 2024 non gli aveva dato tregua. Il tennista di Sidney ha accusato dolore durante il Masters 1000 di Shanghai e si era imbottito di antidolorifici, ma ora sarà costretto a fermarsi, rischiando di non partecipare ai prossimi tornei in Europa.

“È un problema che mi preoccupa, una cosa per cui non posso correre rischi – ha detto un De Minaur preoccupato – Non voglio avere lo stesso problema del 2024, devo essere intelligente e prendermi cura del mio corpo. Ho giocato a Shanghai con degli antidolorifici per fare del mio meglio, sapevo che qualcosa non andava. Speravo fosse magari un movimento sbagliato e poi, dopo un paio di giorni, sarebbe migliorato. Con il passare delle partite e dei giorni, il problema è rimasto”.

Se De Minaur dovesse saltare le prossime sfide in programma, rischierebbe di perdere punti nella Race e venire così scavalcato da rivali come il nostro Lorenzo Musetti e il canadese Augier-Aliassime. Tenendo conto che molto probabilmente Novak Djokovic, attuale numero 3 della Race, dovrebbe rinunciare alle Finals.