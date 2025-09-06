Jannik Sinner ed i problemi fisici svelati durante la semifinale degli US Open: ecco come sta realmente il numero 1 al mondo.

Per la quinta volta nel giro di pochi mesi, sarà Sinner-Alcaraz la finalissima che deciderà uno dei maggiori tornei internazionali di tennis maschile. Infatti i due rivali, ormai protagonisti di un dualismo eccezionale, si incontreranno domani sera nell’atto finale degli US Open.

Jannik Sinner ha superato, non senza qualche difficoltà, la semifinale contro il canadese Auger-Aliassime, che lo ha messo in crisi soprattutto nel secondo set. Alla fine l’azzurro l’ha spuntata, anche se con meno continuità del previsto. Dall’altro lato Alcaraz non ha avuto grossi problemi contro un mostro sacro come Novak Djokovic, battuto per tre set a zero.

Purtroppo però, in vista della finale sul cemento di New York, i tifosi di Sinner non possono nascondere la loro preoccupazione. Non tanto per la forma fisica straordinaria con cui Alcaraz si approccerà al match, bensì per un problema occorso a Jannik durante il match di questa notte. Un dolore che lo ha frenato e che ha consentito al suo avversario in campo di vincere agevolmente il secondo set.

Sinner e l’infortunio nella semifinale degli US Open: ecco come sta l’azzurro

Il problema di cui parliamo è stato sottolineato da Jannik Sinner proprio al termine del secondo set. Quando il tennista di San Candido ha chiamato un medical timeout, facendo entrare il fisioterapista sul campo. Il numero 1 al mondo ha indicato come un dolore nella zona addominale, uscendo per qualche minuto per ricevere cure mediche.

Fortunatamente si è trattato solo di un fastidio temporaneo, almeno secondo ciò che Sinner ha ammesso a Supertennis al termine del match: “Nel secondo set ho sentito qualcosa dopo un servizio. La situazione è migliorata dopo l’intervento del fisioterapista e ho provato anche a servire un po’ più veloce”.

Effettivamente nel secondo set Sinner ha fatto fatica ad accelerare con il dritto e ha sbagliato numerose prime di servizio, come frenato da qualcosa. Auger-Aliassime ne ha approfittato, chiudendo il gioco sul 6-3 e pareggiando momentaneamente i conti. Per fortuna Jannik nel terzo set, dopo aver ricevuto assitenza medica, è tornato a spingere ed è riuscito a rimettere le cose a posto.

La speranza dei tifosi italiani è che si sia trattato solo di un dolore passeggero e senza strascichi; di certo Sinner non vuole presentarsi alla finale di domani come a Cincinnati, ovvero debilitato per un malessere fisico e lasciare campo libero alla muscolarità di Alcaraz.