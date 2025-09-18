Grande emozione e partecipazione a questa importante iniziativa che riguarda in prima persona Alex Zanardi: impossibile non commuoversi.

La storia di Alex Zanardi andrebbe fatta studiare ed apprendere fin dai banchi di scuola. Un uomo, un orgoglio italiano, che ha dimostrato come dalle difficoltà più gravi possano nascere sempre nuove opportunità. Che arrendersi e piangersi addosso non serve a nulla, bensì è importante valutare soluzioni diverse alle problematiche della vita.

L’ex pilota è un uomo dalle mille vite. Ha superato l’amputazione di entrambe le gambe nel 2001, dopo un incidente durante una gara automobilistica del mondiale CART. Si è reinventato come atleta paralimpico, diventando un campione nell’handbike e mentore di tanti altri giovani sportivi affetti da disabilità. Per poi cadere in un nuovo tunnel, quello del secondo grave incidente stradale del 2020, dal quale sta provando a riprendersi molto lentamente.

Nel frattempo, negli anni scorsi, Zanardi ha sviluppato diversi progetti, sempre legati al tema dello sport e dell’inclusività che lo riguardano in prima persona. In particolare, grazie alla sua associazione Obiettivo3, è riuscito a mettere in piedi un evento straordinario, che sta per tornare in tutto il territorio italiano per il bene della sua gente.

Presentata ufficialmente la nuova edizione di Obiettivo Tricolore

Il grande evento di cui parliamo è Obiettivo Tricolore, ovvero la corsa a tappe che percorre l’intero Stivale italiano e che riguarda atleti paralimpici in handbike, biciclette e carrozzine olimpiche. Una staffetta fortemente voluta da Zanardi e dalla sua consorte Daniela Manni, che sta seguendo personalmente il tutto.

L’edizione 2025 di Obiettivo Tricolore, la quinta da quando è stata ideata, partirà ufficialmente da Gallipoli il prossimo 21 settembre e durerà fino al 10 ottobre, con il gran finale a Trento, in tempo per il Festival dello Sport che si tiene annualmente nel capoluogo trentino.

L’evento è stato presentato oggi, presso la Sala Caduti di Nassirya al Senato, alla presenza di tanti ospiti illustri tra i quali la Senatrice Giusy Versace e i presidenti di Coni e Cip, rispettivamente Luciano Buonfigilio e Giunio De Sanctis. Obiettivo Tricolore prevede un viaggio di 23 tappe, 1.790 chilometri e 18.640 metri di dislivello. Tre settimane in cui 70 atleti paralimpici si affronteranno partendo dalla Puglia e arrivando in Trentino, attraversando numerose altre regioni come Basilicata, Campania, Abruzzo, Lazio, Umbria, Toscana ed Emilia Romagna.

“Dietro c’è tanto lavoro e impegno, per questo vorrei mandare un grande abbraccio a Zanardi” – ha ammesso in maniera sentita la Versace, che ha giustamente ricordato l’impegno enorme di Alex per realizzare questa manifestazione di inclusività e sport.