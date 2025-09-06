Il Milan di Massimiliano Allegri perde un calciatore importante: non sarà a disposizione dei rossoneri per tutta la stagione.

Partenza tra alti e bassi quella del nuovo Milan di Massimiliano Allegri. Dopo la batosta interna con la Cremonese, i rossoneri si sono risollevati andando a vincere a Lecce e rimettendosi in carreggiata. Servirà tanto lavoro e miglioramenti per la formazione milanista per poter ambire da subito all’alta classifica.

Il mercato estivo dovrebbe però aver aiutato i rossoneri, che hanno di certo perso dei calciatori importanti (Theo e Reijnders su tutti), ma anche ingaggiato calciatori di peso in mezzo al campo. L’ultimo colpo Adrien Rabiot è solo una delle mosse prestigiose messe in atto dal d.s. Igli Tare, visto che oltre al francese il centrocampo è stato arricchito dagli arrivi di Samuele Ricci, Adon Jashari e un certo Luka Modric.

Nelle ultime ore però il Milan ha ufficializzato di aver ‘perso’ un proprio centrocampista per tutto l’arco della stagione. No, non si tratta di un infortunio, bensì di una cessione arrivata a mercato chiuso per i club italiani. Ismael Bennacer ha cambiato aria a sorpresa, ceduto in prestito fino a giugno ad un club estero.

Ufficiale: Bennacer lascia il Milan in prestito, giocherà in Croazia

Dopo l’esperienza al Marsiglia, non così proficua come previsto, Bennacer era tornato al Milan da esubero, tanto da essere messo subito sul mercato. Alla fine una soluzione è stata trovata: il numero 4 rossonero ha accettato la corte dei croati della Dinamo Zagabria.

Il mercato in Croazia chiuderà domani 6 settembre. Dunque c’era tutto il tempo per la Dinamo di trovare un accordo con il Milan e con l’algerino, che si è trasferito ufficialmente in prestito fino al 30 giugno del prossimo anno. Una chance in un torneo minore, che Bennacer però ha voluto cogliere.

Questo il comunicato della Dinamo dopo l’arrivo del calciatore rossonero: “Siamo lieti di annunciare che il centrocampista dell’AC Milan e nazionale algerino Ismael Bennacer andrà a rinforzare la GNK Dinamo! Dinamo e Milan hanno raggiunto un accordo per un prestito annuale con opzione di riscatto. Bennacer arriverà a Zagabria, dove si sottoporrà alle visite mediche prima di firmare ufficialmente il contratto”.

Bennacer condividerà il posto a centrocampo con un’altra vecchia conoscenza della Serie A, lo spagnolo ex Roma e Samp Gonzalo Villar. L’algerino invece, sbarcato al Milan nell’estate 2019, cercherà di rilanciarsi a Zagabria dopo un paio di stagioni negative, costellate da infortuni e da condizioni fisiche non certo perfette.