Tragiche le immagini rilasciate sul web dell’accoltellamento di una ragazza ucraina di 23 anni a Charlotte. Donald Trump ha pubblicato un video dove invoca la richiesta di aiuto degli amministratori.

Iryna Zarutska, 23 anni. La ragazza ucraina, arrivata negli USA dopo lo scoppio della guerra, era appena salita su un vagone della metropolitana a Charlotte, Carolina del Nord. Solo dopo pochi secondi dopo essersi seduta, un uomo da dietro estrae un coltellino tascabile e attacca la ragazza in viso. Dopodiché se ne va.

Il fatto

La 23enne, terrorizzata, cerca l’aiuto dei passeggeri vicini con lo sguardo. Si mette le mani sul viso, poi si accascia a terra. Gocce di sangue scorrono dal coltello dell’assassino e finiscono per il corridoio del vagone. Lui se ne va indisturbato. E solo dopo un minuto qualcuno interviene per aiutare la giovane ucraina. Ma per Iryna Zarutska è troppo tardi. Queste le immagini drammatiche che sono andate in queste ore virali sui social, soprattutto su X. Ma il fatto è accaduto il 22 agosto. Negli States, media e politici sono stati accusati di essere rimasti in silenzio. Il sospettato è Decalos Brown Jr., 35 anni. Su di lui emergono 14 precedenti arresti.

Eppure ‘era libero’, dice il presidente USA Donald Trump, che in un video pubblicato sui social ha mostrato le foto dell’accaduto.

“Per troppo tempo gli americani sono stati costretti a sopportare città governate dai democratici che lasciano liberi criminali selvaggi e assetati di sangue a predare persone innocenti. Persone davvero molto, molto innocenti. In ogni luogo controllano giudici, politici e attivisti di estrema sinistra. E hanno adottato una politica di cattura e rilascio per teppisti e assassini. A Charlotte, nel North Carolina, abbiamo visto i risultati di queste politiche quando una donna di 23 anni, arrivata qui dall’Ucraina, ha fatto una fine sanguinosa su un treno pubblico”.

Sopra il video tradotto in italiano.