Chi pensava che l’estate fosse finita deve ricredersi: arriverà un caldo anomalo con picchi fino a 35°C. Ecco dove e quando.

Questa estate è stata caratterizzata da temperature roventi fin da giugno ma gli ultimi giorni di settembre hanno cambiato tutto: le temperature si sono abbassate e le piogge si sono intensificate. L’autunno sembrava davvero alle porte prima del previsto…

Eppure non è così: già, perché nei prossimi giorni in Italia arriverà un caldo anomalo fuori stagione con picchi fino a 35°C. In effetti chi ha ancora qualche giorno di vacanza, potrà goderselo come se fosse estate. Ecco dove e fino a quando è previsto il caldo.

Quando e dove ci sarà il caldo anomalo fuori stagione

Anche se mancano pochi giorni all’inizio dell’autunno sembra che il meteo non sia d’accordo: in effetti nelle prossime ore potremmo assistere all’arrivo di un caldo anomalo fuori stagione, con picchi fino a 35°C.

Sembrerà di essere tornati in estate un po’ in tutta Italia: infatti sono previsti degli aumenti delle temperature, con punte massime intorno ai 26-27°C sulle pianure del Nord, e fino a 28-30°C al Centro Sud e sulle due Isole Maggiori, dove si toccheranno anche picchi di 35°C. E così dopo le perturbazioni e piogge degli ultimi giorni, per qualche giorno pare che ci sarà un ritorno dell’estate.

Dalle previsioni sembra che questo miglioramento durerà fino al 20-21 settembre: infatti, a parte il passaggio di un rapido fronte temporalesco nel corso di martedì 16 sulle regioni del Triveneto, la nostra Penisola si troverà in un vero e proprio “blocco atmosferico”, ovvero una distensione dell’anticiclone per diverse migliaia di chilometri (da sud-ovest verso est/nordest) a protezione di quasi tutto il bacino del Mediterraneo, da Gibilterra fino al cuore del continente (Germania e Francia).

Da lunedì 22 settembre, però, questa situazione di bel tempo potrebbe interrompersi dato che è previsto l’arrivo di correnti più fredde e instabili in discesa dal Nord Europa, che tenteranno di erodere l’Anticiclone, cercando uno sbocco anche verso il bacino del Mediterraneo. Questo potrebbe dunque provocare maltempo con forti precipitazioni a causa del contrasto con il caldo anomalo fuori stagione.

Insomma ancora per qualche giorno potremmo respirare un’aria atipicamente estiva, poi l’autunno farà il suo ingresso alla fine del mese, con temperature in calo e precipitazioni, anche forti.