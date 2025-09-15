Per migliorare il proprio riposo ed attirare energia positiva si dovrebbe posizionare il letto in questo modo in camera da letto.

Dormire bene è un importante presidio di lunga vita e benessere: solo con un sonno di qualità è possibile avere le energie per affrontare la giornata successiva. Per questo, oltre a curarsi di scegliere il giusto materasso e guanciale, ci sono altri elementi a cui prestare attenzione per migliorare il proprio riposo.

Può sembrare incredibile ma la posizione del letto in camera da letto può fare la differenza e, così, c’è un modo particolare che permette di migliorare il sonno ed anche di attirare energia positiva.

Come sistemare il letto per migliorare il riposo ed attirare energia positiva

Anche se sembra incredibile la posizione del letto in camera da letto è fondamentale per garantire un migliore riposo ed anche per attirare energia positiva. A dettare le regole a riguardo è il Feng Shui, una disciplina orientale che studia come migliorare l’energia, armonia e benessere nei vari ambienti di casa.

Quindi, per il Feng Shui, il letto va messo in modo da avere la porta della camera nel proprio campo visivo ma non perfettamente allineati. Ciò significa che il letto non deve essere messo di fronte alla porta. In questo modo si avrà una posizione di comando perché si potrà controllare l’ingresso, senza subirne il flusso diretto.

La testiera del letto, poi, deve essere appoggiata ad un muro solido, e non accostata ad una finestra. Allo stesso modo non bisognerebbe mai mettere il letto sotto la finestra perché l’energia che entra può essere troppo dinamica e instabile. Se questa è però l’unica alternativa, meglio puntare su una testiera alta o delle tende.

Un letto posizionato male in camera può influenzare negativamente la propria energia e rompere l’equilibrio, impedendo di dormire bene. Quindi ci sono delle posizioni da evitare secondo il Feng Shui:

Mettere il letto allineato con la porta: questa posizione, chiamata “del morto”, rende molto vulnerabili.

Non dare il giusto appoggio alla testiera: indica mancanza di sostegno visivo e simbolico.

Mettere degli specchi di fronte al letto: riflettono l’energia e agitano la mente.

Mettere degli oggetti sotto il letto: bloccano il flusso di energia, aumentando stanchezza e disordine energetico.

Posizionare delle travi a vista sopra la testa: trasmettono pressione e disagio.

Applicare delle luci forti o disordine eccessivo: compromettono il senso di pace e relax, disturbando il riposo.

Invece in camera da letto bisognerebbe puntare su pochi oggetti, materiali naturali (come cotone, legno e nylon), e colori neutri e rilassanti (come beige, sabbia, verde salvia). Non sovraccaricare l’ambiente con decorazioni eccessive ma lasciarlo pulito e sgombro da cose superficiali. Il letto poi dovrebbe avere spazio su entrambi i lati per favorire il passaggio dell’energia.

In questo modo si potrà garantire un sonno migliore e attirare solo energia positiva quando si dorme.